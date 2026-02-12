نوتنغهام فورست يقترب من تعيين بديل لشون دايتش، حيث يستعد النادي لتعيين المدرب الرابع له هذا الموسم

لم يبد فورست أي مجاملات تجاه دايش، وأصدر بياناً جاء فيه: "يؤكد نادي نوتنغهام فورست لكرة القدم أن شون دايش قد تم إعفاؤه من منصبه كمدرب رئيسي.

نود أن نشكر شون وموظفيه على جهودهم خلال فترة عملهم في النادي ونتمنى لهم التوفيق في المستقبل. لن ندلي بأي تعليقات أخرى في الوقت الحالي".

ربما كان دايش قد فوجئ بهذا القرار، حيث أكد في ملاحظاته على البرنامج أن النادي طلب من جماهيره تقديم الدعم الكامل له؛ فقد خسر فورست في الواقع مباراة واحدة فقط من آخر خمس مباريات، بما في ذلك التعادل 0-0 مع المتصدر أرسنال.

وكتب: "كانت ليلة الجمعة الماضية في ليدز يونايتد ليلة صعبة وعلينا أن نتعلم منها بسرعة. كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة وأننا سنواجه لحظات صعبة خلال 90 دقيقة، لكننا استقبلنا أهدافًا سيئة في أوقات حاسمة كلفتنا الكثير في النهاية.

"نحن لا ننجرف عندما نحقق نتائج جيدة، وينطبق الأمر نفسه بعد الأداء المخيب للآمال. يتعلق الأمر بمواصلة العمل الجاد والتعلم والسعي إلى أن نكون أفضل في المباراة التالية.

"لحسن الحظ، لم نضطر إلى الانتظار طويلاً للعودة إلى الملعب. أعلم أننا جميعًا، اللاعبون والموظفون وأنتم المشجعون، مصممون على رؤية رد فعل هذا المساء. نعتزم اللعب بقوة، والقتال من أجل كل كرة وجعلها ليلة صعبة للغاية على الخصم.

"سيستفيد الفريق، كالعادة، من دعمكم المستمر تحت أضواء ملعب سيتي جراوند. لنجعلها مباراة جيدة."