نوتنغهام فورست يعين مدربه الرابع هذا الموسم في محاولة لتجنب الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز
بيريرا يصبح المدير الفني الرابع لفريق فورست في موسم 2025-26
ديتش، الذي قاد الفريق في 25 مباراة على مدار 114 يوماً، تم إقصاؤه في 12 فبراير مباشرة بعد التعادل 0-0 مع ولفرهامبتون المتذيل للترتيب، والذي شهد المزيد من صيحات الاستهجان من المدرجات.
يجد فورست نفسه، في موسم مضطرب، في معركة أخرى للهروب من الهبوط. تمكن بيريرا من إبعاد ولفرهامبتون عن الخطر عندما تولى زمام الأمور في مولينوكس في ديسمبر 2024، والبرتغالي مكلف الآن بمهمة تكرار هذا الإنجاز.
بيريرا يوقع عقدًا لمدة 18 شهرًا في سيتي جراوند
كشف نادي فورست أن بيريرا، الذي لديه خبرة سابقة في العمل مع مالك نادي ريدز الغامض إيفانجيلوس ماريناكيس في نادي أولمبياكوس اليوناني العملاق، قد وقع عقدًا لمدة 18 شهرًا حتى صيف 2027.
وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي: "بدأ بيريرا مسيرته التدريبية في وطنه البرتغال عام 2002. بعد اكتساب خبرة واسعة في جميع أنحاء البلاد، تولى تدريب بورتو في عام 2011، حيث حقق نجاحًا كبيرًا على مدار عامين وقاد النادي إلى الفوز بلقب الدوري مرتين متتاليتين. بعد أن قضى فترة في الأهلي في المملكة العربية السعودية، انتقل بيريرا إلى أولمبياكوس في يناير 2015 وفاز بالثنائية مع فريق بيرايوس.
بالإضافة إلى خبرته الواسعة على أعلى المستويات حول العالم، قاد بيريرا أيضاً فريق فنربخشة في تركيا ونادي شنغهاي SIPG في الدوري الصيني الممتاز، وقاد الأخير إلى أول لقب دوري له في موسمه الأول، قبل أن يفوز بكأس الصين الممتاز. كما قاد أيضاً فريقي كورينثيانز وفلامنغو البرازيليين.
"مؤخرًا، شغل منصب المدير الفني لنادي ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز. تولى بيريرا المسؤولية عن النادي وهو في منطقة الهبوط، وقاده إلى سلسلة من ستة انتصارات متتالية ساعدت في إنقاذه من الهبوط خلال موسم 2024-25. كانت هذه أطول سلسلة انتصارات لأي فريق في الدوري الممتاز الموسم الماضي، في موسم سجل فيه ولفرهامبتون أيضًا رقمًا قياسيًا في عدد الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز".
وأضاف الريدز عن مدربهم الجديد: "سينضم إليه طاقم التدريب المكون من فيليبي جورجي مونتيرو ألميدا (مساعد المدرب)، لويس ميغيل موريرا دا سيلفا (مساعد المدرب)، برونو فيليبي أراوجو دي مورا (رئيس قسم الأداء البدني وتحليل المنافسين)، وبيدرو سيماو كابيلا سيلفا لوبيز (محلل المنافسين)."
مخاطرة كبيرة: هل اتخذ فورست القرار الصحيح؟
وقد طرحت تساؤلات حول ما إذا كانت سياسة فورست المتعلقة بتغيير المدربين باستمرار ستكلفهم في النهاية مكانهم في الدوري الممتاز، حيث صرح بيتر كراوتش، لاعب المنتخب الإنجليزي السابق، لشبكة TNT Sports أن فريق الريدز "المتهور" هو نادٍ يمر بـ"اضطرابات" ويبدو أنه يضغط على زر "التدمير الذاتي".
وقال نجم إنجلترا السابق الآخر، غاري لينيكر، في بودكاست The Rest Is Football - حيث من المفترض أن اللاعبين التقوا بماريناكيس قبل أن يقع الفأس على دايتش: "من الواضح أن نونو يلعب بطريقة هجومية، وأنج يلعب بشكل هجومي للغاية؛ ثم يعود إلى أسلوب شون دايتش - سيقول اللاعبون 'ماذا؟ من سيأتي بعد ذلك؟!' فيتور بيريرا لعب أحيانًا بطريقة هجومية للغاية مع ولفرهامبتون، لذا أعني، هل سيغيرون أسلوبهم مرة أخرى؟
"ثم ستلوم اللاعبين - أعتقد أنه لو كان لدى اللاعبين الجرأة في اجتماع اللجنة وقالوا له "انتظر لحظة يا صديقي، عليك أن تقرر أسلوب كرة القدم الذي تريدنا أن نلعبه" بدلاً من تغييره والتقلب 14 مرة - لا أعرف، أنا أبالغ."
معمودية النار: مباريات فورست القادمة
ومع ذلك، فقد سئم مشجعو فورست من أسلوب كرة القدم الممل الذي يتبعه دايتش، في حين يُقال إن النجوم الكبار أعربوا عن قلقهم بشأن التدريبات المرهقة التي تجعلهم يدخلون المباريات وهم يشعرون بالتعب.
يُطلب من بيريرا أن يثبت السفينة ويجعل الجميع يسيرون في نفس الاتجاه. سيخوض بيريرا اختبارًا صعبًا، حيث تشمل مبارياته الخمس الأولى على رأس الفريق مباراة ذهاب وإياب في تصفيات الدوري الأوروبي مع فنربخشة ومباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليفربول وبرايتون ومانشستر سيتي.
