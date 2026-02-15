نوتنغهام فورست يعين مدربه الرابع هذا الموسم في محاولة لتجنب الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز

كشف نادي فورست أن بيريرا، الذي لديه خبرة سابقة في العمل مع مالك نادي ريدز الغامض إيفانجيلوس ماريناكيس في نادي أولمبياكوس اليوناني العملاق، قد وقع عقدًا لمدة 18 شهرًا حتى صيف 2027.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي: "بدأ بيريرا مسيرته التدريبية في وطنه البرتغال عام 2002. بعد اكتساب خبرة واسعة في جميع أنحاء البلاد، تولى تدريب بورتو في عام 2011، حيث حقق نجاحًا كبيرًا على مدار عامين وقاد النادي إلى الفوز بلقب الدوري مرتين متتاليتين. بعد أن قضى فترة في الأهلي في المملكة العربية السعودية، انتقل بيريرا إلى أولمبياكوس في يناير 2015 وفاز بالثنائية مع فريق بيرايوس.

بالإضافة إلى خبرته الواسعة على أعلى المستويات حول العالم، قاد بيريرا أيضاً فريق فنربخشة في تركيا ونادي شنغهاي SIPG في الدوري الصيني الممتاز، وقاد الأخير إلى أول لقب دوري له في موسمه الأول، قبل أن يفوز بكأس الصين الممتاز. كما قاد أيضاً فريقي كورينثيانز وفلامنغو البرازيليين.

"مؤخرًا، شغل منصب المدير الفني لنادي ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز. تولى بيريرا المسؤولية عن النادي وهو في منطقة الهبوط، وقاده إلى سلسلة من ستة انتصارات متتالية ساعدت في إنقاذه من الهبوط خلال موسم 2024-25. كانت هذه أطول سلسلة انتصارات لأي فريق في الدوري الممتاز الموسم الماضي، في موسم سجل فيه ولفرهامبتون أيضًا رقمًا قياسيًا في عدد الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف الريدز عن مدربهم الجديد: "سينضم إليه طاقم التدريب المكون من فيليبي جورجي مونتيرو ألميدا (مساعد المدرب)، لويس ميغيل موريرا دا سيلفا (مساعد المدرب)، برونو فيليبي أراوجو دي مورا (رئيس قسم الأداء البدني وتحليل المنافسين)، وبيدرو سيماو كابيلا سيلفا لوبيز (محلل المنافسين)."