نوتنغهام فورست يطلب من إدو غاسبار الابتعاد عن الملعب وميدان التدريبات مع اقتراب رحيل المدير الفني السابق لأرسنال

تسبب التغيير المستمر في الجهاز الفني للفريق في حيرة الكثيرين، بمن فيهم ديتش، الذي تم إقالته بعد 114 يومًا فقط. وفي حديثه في بودكاست The Football Boardroom، أعرب ديتش عن إحباطه قائلاً: "كنا في ذلك الوقت في المركز التاسع في الدوري الإنجليزي الممتاز. كانت الإحصائيات والحقائق واضحة للعيان. وفقًا لسجلي، من وقت وصولنا إلى الفريق وحتى نهاية عملنا، كنا سنحتل المركز الثاني عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز".

واختتم دايتش قائلاً: "لذلك، بناءً على البيانات والتحليلات الواقعية، لا أستطيع أن أفهم أيًا من القرارات التي تم اتخاذها. لكن كرة القدم تتغير، وقد شهدنا ذلك".