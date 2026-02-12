"عندما حضر أسكت الجميع" .. رد دفاعي شديد اللهجة عن نواف العقيدي بعد أنباء خروجه من حسابات جيسوس!

وتابع خروج نواف العقيدي، عددًا من الانتقادات الموجّهة بحق اللاعب الذي أثر خروجه على سير المباراة، فيما تم تداول معلومات تتعلق بأزمة افتعلها حارس النصر عقب الديربي.
وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارًا بإيقاف نواف العقيدي لمباراتين وغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال.
وفي هذا السياق، أكد الناقد الرياضي أحمد الفهيد، أن نواف العقيدي كان مهددًا بالشطب النهائي والقضاء على مستقبله الرياضي، على خلفية أزمته مع المنتخب السعودي، في معسكر كأس آسيا 2023، ومع ذلك تحركات الجهات الرياضية المختصّة وفكروا في مصلحة اللاعب، خاصة وأنه لا يزال صغيرًا في السن، وتم اعتباره لاعبًا مهمًا ورحمة من المسؤولين، تم التغاضي عن شطبه، والاتفاق على تطبيق العقوبة القصوى تجاهه، سواءً مالية أو إدارية، على حد وصفه.
وطالب الفهيد نواف العقيدي، بترك وسائل التواصل الاجتماعي والمقاطع وسخرية الجماهير، وأن يركز على كرة القدم فقط، وأن يكون لديه انضباط نفسي داخل وخارج الملعب، خاصة وأنه عاد من فترة إيقاف طويل، فأصبح الحارس الأساسي للصقور الخضر وساهم في صعود المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم 2026.
وذكر الإعلامي سعود الصرامي، بأن نواف العقيدي، كان غاضبًا بشدة من سالم الدوسري، قائد الهلال، بسبب ما وصفه بقيام الدوسري بالضغط على حكم الديربي، للعودة إلى تقنية الفيديو، قبل العودة بإشهار البطاقة الحمراء في وجه حارس النصر.
وقال الصرامي إن نواف العقيدي وجه اتهامًا إلى سالم الدوسري بتوريطه أمام جماهير النصر، وتهديد مكانه في تشكيل الفريق، مضيفًا أن حارس الأصفر أبلغ سالم بأن تصرفه غريب ولا يرتقي بقائد المنتخب السعودي، ثم غادر مجموعة (الواتس آب) التي تجمع بين لاعبي الأخضر، بشكل نهائي.
وعلى الفور، علّق مشعل السفاعي، وكيل العقيدي، على هذا الأمر، برسالة قال فيها "أتمنى تحري الدقة بما قاله الأخ سعود الصرامي، معلومة غير صحيحة بتاتًا ولا أساس لها من الصحة".
من جانبه، شن الإعلامي وليد الفراج، هجومًا ضد نواف العقيدي، برسالة قال فيها "عليك أن تعلم أن إمكاناتك ليست عالية، أعلم أن الأمور في عينيك كبيرة، والله كاتب لنا ما عندنا غيرك، نحن متورطون بك، لا تزود في اللعب، لن تكون محمد الدعيع ولا عبد الله الدعيع، ولن تكون كبيرًا في الكرة السعودية.
أنت ظهرت لأن السعودية بها أزمة حراس مرمى، ما عندنا غيرك، وليس لأنك أفضل المواهب. أرجوك لا تشغل بالك خارج الملعب، ولا تثق كثيرًا في إمكاناتك، لأنها ليس عالية بالأساس، فلا تثق كثيرًا بنفسك، لأنك نكبت النصر في مباراتين".