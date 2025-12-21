Nawaf BOUSHAL-al nassr-saudi arabia-202501(C)Getty Images
محمود خالد

"كنت سأرحل لناد كبير ولم يحترموني" .. نواف بوشل يكشف كواليس صادمة في النصر ورد فعله لحظة مقصية رونالدو!

هذا موهبة السعودية القادمة..

بعد 12 عامًا في الفتح، قرر نواف بوشل، أن يخوض مرحلة جديدة في تجربته الاحترافية، بعدما انتقل إلى النصر، في شتاء 2023، الذي شهد الصفقة التاريخية للعالمي، بالتعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

وأثبت بوشل أنه ورقة دفاعية رابحة، سواءً للنصر مع جورج جيسوس، أو المنتخب السعودي تحت قيادة هيرفي رينارد، حيث بات خيارًا مثاليًا، للعب في مركزي الظهيرين "الأيمن والأيسر".

ولكن، مع دخول عامه الثالث، فإن بوشل مر بتجربة كادت أن تعصف به خارج النصر، قبل أن يستقر به المقام مع الأصفر، حتى بات عنصرًا أساسيًا في كتيبة جيسوس.

  • Luis Castro NassrGetty

    هذا المدرب حاول إبعادي عن النصر

    وتحدث نواف بوشل، في حوار مع قناة "كورة بريك"، عن تلك الواقعة التي كادت أن تطيح به خارج النصر، مؤكدًا أن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني الأسبق للأصفر، كاد أن يبعده عن الفريق، قبل أن يعود بشكل مفاجئ.

    وقال بوشل "وصلت إلى الرياض، وأجريت الفحص الطبي، وأستعد للسفر مع الفريق لخوض معسكر البرتغال، قبل أن يأتيني اتصال، وتم إخباري بأني لست معهم في المعسكر الذي ينطلق غدًا، الأمر تم بشكل غير احترافي".

    وتابع "تحدثت مع وكيلي، وكان يفترض أن يتم إخباره أولًا، بأمر الاستغناء عني، إلا أنه تعجب من ذلك القرار المفاجئ، وقال إني كنت أستعد لتوي للسفر إلى البرتغال".

    واستطرد بوشل "وكيلي تحملني كثيرًا، كنت بعد كل مباراة، أخبره بأني أريد الرحيل، وهو يطالبني بالصبر، ويقول لي (أنت ثابت وهو سيرحل)".

    • إعلان

  • اتصال آخر .. "ننتظرك في البرتغال"

    وكما حدث اتصال الرحيل، جاءه أيضًا اتصال آخر، وذلك بعدما اتفق مع أحد الأندية الكبيرة، بالخروج على سبيل الإعارة، وكان يتواجد مع أهله، قبل يوم من التوجه لمعسكر النادي الجديد.

    وقال بوشل، إنه فوجئ باتصال آخر جديد من إداري في النصر، بالسفر إلى معسكر البرتغال، رغم أنه كان متبقيًا على نهايته 12 يومًا، والفريق خاض أربع مباريات تجريبية، مضيفًا "اتصلت بوكيلي، وقلت له مستحيل أرجع، فهم لم يحترموني في البداية، ولكني في النهاية ذهبت، وأخبرت نفسي بأني ذاهب لأشتغل ولا يهمني المدرب".

    وتطرق ظهير النصر للحديث عن موقف طريف تعرض له عقب وصوله إلى معسكر البرتغال، بقوله "المدير الرياضي هييرو كان متواجدًا، وكاسترو جاء ليتحدث معه، وقال له هذا اللاعب أحتاج إليه ولا أستطيع الاستغناء عنه ويجب أن يكون موجودًا، فنظرت إليه بتعجب، لماذا إذن استدعاني قبل نهاية المعسكر بـ12 يومًا فقط؟".

    وأشاد بوشل بتعاون زملائه معه، قائلًا "كنت أنتهي من المران وأصعد لغرفتي دون أي كلام، وجميع زملائي ما قصروا، كان يتواصلون معي، ويقولون لي استبشر ولا مشكلة".

  • كواليس الانتقال إلى النصر

    على النقيض، تحدث نواف بوشل بدوره عن كواليس انتقاله إلى صفوف النصر، في 2023، مضيفًا أن الأمر استغرق 4 دقائق فقط.

    وأضاف بوشل أنه تلقى عدة عروض، ولكنه لم يتردد في قبول عرض النصر، والذي كان نقلة نوعية بالنسبة له، وتغيرت معه حياته، رغم اعترافه بأن الرحيل عن الفتح كان أصعب قرار اتخذه؛ كونه قضى 12 عامًا في صفوف النموذجي.

  • TOPSHOT-FBL-KSA-NASSR-KHALEEJAFP

    هدف رونالدو وموهبة السعودية القادمة

    وتلقى نواف بوشل سؤالًا حول التمريرة الحاسمة التي صنعها إلى كريستيانو رونالدو، ليرتقي البرتغالي ويسجل هدفًا خياليًا في شباك الخليج، من ركلة مقصية، أعادت إلى الأذهان هدفه الشهير مع ريال مدريد في مرمى يوفنتوس، في دوري أبطال أوروبا.

    وعلّق بوشل بقوله إنه "سوّى ريأكشن" قبل أن تصل الكرة إلى رونالدو، مضيفًا أنه كان يتوقع أن يؤدي كريستيانو الركلة بتلك الطريقة، بعدما أشار البرتغالي بإرسال الكرة إليه.

    وبدون تردد، علّق بوشل على سؤال آخر حول أفضل لاعب في تاريخ الكرة السعودية، بقوله "ماجد عبد الله (مهاجم النصر وهدافه التاريخي)".

    أما عن موهبة السعودية القادمة، فقد ذكر بوشل بأنه سعد حقوي، مهاجم النصر الشاب، مفسرًا اختياره قائلًا "منذ صعوده وأثبت أن أمامه مستقبل كبير، فهو موهوب وسريع وخفيف، ويلعب في جميع مناطق الهجوم، في العمق والأطراف، كما قدم مردودًا كبيرًا مع المنتخب السعودي في كأس العالم للشباب.

  • ماذا قدم نواف بوشل مع النصر؟

    وتوج نواف بوشل مع فريق الكرة الأول بنادي النصر، بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، رغم مشاركته بديلًا وتلقيه بطاقة حمراء، في المباراة النهائية ضد الهلال.

    وشارك الظهير صاحب الـ26 عامًا، في 94 مباراة رسمية بقميص النصر، في مختلف البطولات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 11 تمريرة حاسمة، فيما يملك في رصيده 146 مباراة في دوري المحترفين السعودي، سواءً مع الفتح أو النصر.

