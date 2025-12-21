"كنت سأرحل لناد كبير ولم يحترموني" .. نواف بوشل يكشف كواليس صادمة في النصر ورد فعله لحظة مقصية رونالدو!

بعد 12 عامًا في الفتح، قرر نواف بوشل، أن يخوض مرحلة جديدة في تجربته الاحترافية، بعدما انتقل إلى النصر، في شتاء 2023، الذي شهد الصفقة التاريخية للعالمي، بالتعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

وأثبت بوشل أنه ورقة دفاعية رابحة، سواءً للنصر مع جورج جيسوس، أو المنتخب السعودي تحت قيادة هيرفي رينارد، حيث بات خيارًا مثاليًا، للعب في مركزي الظهيرين "الأيمن والأيسر".

ولكن، مع دخول عامه الثالث، فإن بوشل مر بتجربة كادت أن تعصف به خارج النصر، قبل أن يستقر به المقام مع الأصفر، حتى بات عنصرًا أساسيًا في كتيبة جيسوس.