نهاية كيليان مبابي مع باريس .. قصة خيالية تحولت إلى مهزلة!

أخيرًا انتهت قصة مبابي وباريس سان جيرمان!

انتهت أخيرًا قصة كيليان مبابي، مع فريق باريس سان جيرمان بعدما أخبر النجم الفرنسي ناصر الخليفي، رئيس النادى الباريسي رسميًا أنه سيرحل عن الفريق هذا الصيف وفقًا للتقارير الصحفية.

وبعد ظهور الأخبار يوم الخميس الماضي بأن مبابي، أكد نيته في الرحيل عن باريس سان جيرمان في نهاية الموسم، نشر أوريليان تشواميني، نجم ريال مدريد منشورًا على حسابه بوسائل التواصل الاجتماعي يحتوي على اثنين من الرموز التعبيرية للفشار، وهى رسالة واضحة تدل على صعوبة انتظار تشواميني، لرؤية ما سيحدث بعد ذلك في أطول قصة انتقالات في تاريخ كرة القدم.

ولدى تشواميني، كل الأسباب للاعتقاد بأن مبابي، سينضم إليه قريباً في ريال مدريد لأنه كان حلم النجم الفرنسي منذ فترة طويلة، لكنه بالنسبة لباريس سان جيرمان فهو كابوسًا.