نهاية حلم الملكي؟ إندريك ومبابي يكتبان فصلًا جديدًا في مشوار رودريجو

اقتراب رحيل النجم البرازيلى المظلوم!

أصبح مستقبل رودريجو، نجم ريال مدريد غامضًا وقد يرحل عن الفريق الملكى هذا الصيف فى ظل سعى لوس بلانكوس لتجديد خط هجومه.

وفي 31 مارس الماضي رحبت جماهير سانتياجو برنابيو بعودة جود بيلينجهام، للمشاركة مع الفريق مجددًا بعد ابتعاده لمدة شهر نتيجة الإيقاف والتوقف الدولي.

وتألق بيلينجهام، فى مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو ولكن النجم البرازيلي رودريجو، هو من جذب أنظار الجماهير إليه وقاد الريال للفوز بنتيجة 2-0 عن طريق تسجيله الهدفين ليستمر الفريق الملكى فى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق ثماني نقاط.

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وأثبت رودريجو، بعد هذه المباراة أهميته الكبيرة لريال مدريد ولكن هناك شعور بأن النجم البرازيلي يقترب من نهاية مسيرته مع الفريق الملكي.

وسيؤدي انتقال كيليان مبابي، المفترض لريال مدريد هذا الصيف إلى تغييرات كثيرة في فريق أنشيلوتي، وسيتأثر رودريجو، الذي لا يزال يبلغ من العمر 23 عامًا بهذه الخطوة وسيقاتل من أجل المشاركة أساسيًا على حساب النجم الفرنسي.