"نعم، لقد دست عليه" - لاعب مانشستر سيتي المعار كلاوديو إيشيفيري يعترف بارتكابه خطأ على جول كوندي قبل هدف جيرونا المثير للجدل في الدقائق الأخيرة من المباراة ضد برشلونة

لعب إيشيفيري، اللاعب المعار من مانشستر سيتي، دوراً مركزياً في الفوز المثير للجدل الذي حققه جيرونا في الدقائق الأخيرة. مع تعادل النتيجة 1-1، تحدى الشاب الأرجنتيني كوندي، مما أدى إلى تسجيل بيلتران الهدف الحاسم في الدقيقة 86. على الرغم من الاحتجاجات العنيفة من مقاعد البدلاء في برشلونة ( ) ومراجعة VAR اللاحقة، سمح الحكام بالهدف، ليحسموا فوزاً مشهوراً للمضيفين.

وفي وقت سابق من المباراة، أضاع يامال فرصة ذهبية لتقدم برشلونة، حيث سدد الكرة في قاعدة القائم من نقطة الجزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول. وعلى الرغم من أن باو كوبارسي افتتح التسجيل بضربة رأس، إلا أن توماس ليمار أدرك التعادل على الفور، مما مهد الطريق لدراما في الدقائق الأخيرة. ولم يزد اعتراف إيشيفيري بعد صافرة النهاية إلا من إحباط برشلونة بعد أسبوع صعب للعملاق الكتالوني.

كان إتشيفيري صريحًا في حديثه للصحافة، حيث اعترف بوجود احتكاك مع المدافع الفرنسي خلال الانتقال السريع. "نعم، دست على قدم كوندي، لكنني كنت أركض بسرعة ولم أفعل ذلك عن قصد"، اعترف. "لو احتسب الحكم ذلك كخطأ، كنت سأتفهم".