نظرة مسبقة على الأمريكيين في الخارج: كريستيان بوليسيتش يواصل تعافيه من الإصابة، وحاجي رايت قادر على حمل كوفنتري، وبالوغون يتطلع إلى مواصلة أدائه الرائع

وهكذا يمر الموسم الأوروبي. هذه أيام صعبة للتفكير، خاصة في عام كأس العالم. عادةً، يمكن بناء الروايات وتحديد الموضوعات. ولكن في الوقت الحالي، هناك قلق طفيف. يبدو أن كل شيء موجه نحو البطولة هذا الصيف. هناك شعور بأن الجميع يريدون الحفاظ على لياقتهم البدنية وصحتهم والقتال من أجل الحصول على مكان في الفريق.

بالطبع، كل هذه الأمور مترابطة. لا يمكنك الحفاظ على لياقتك بدون اللعب. ولا يمكنك المنافسة على مكان في الفريق إذا لم تكن تؤدي بشكل جيد. من المضحك كيف تسير الأمور. وفي الوقت الحالي، تبدو الأمور غير مستقرة بعض الشيء مع المنتخب الأمريكي. كان ضم ويستون ماكيني للمنتخب موضع تساؤل قبل بضعة أشهر. الآن، يقدم أداءً جيدًا، ويبدو أنه سيبدأ المباراة. كان كريستيان بوليسيتش أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لعدة أشهر، لكنه عانى من الإصابات مؤخرًا. ستكون لياقته البدنية مصدر قلق كبير لموريسيو بوكيتينو.

ثم، في مركز المهاجم، هناك منافسة. إذا كان فولارين بالوغون وريكاردو بيبي هما الأول والثاني، فمن سيحصل على المركز الثالث؟ هاجي رايت وباتريك أجيمانج يتمتعان بموسمين متشابهين بشكل ملحوظ، وكلاهما يجدان مستواهما في الوقت المناسب تمامًا. كلاهما لديه مباريات حاسمة هذا الأسبوع حيث يقاتلان من أجل الصعود.

تستعرض GOAL بعض أهم الأحداث التي يجب متابعتها بين الأمريكيين في الخارج هذا الأسبوع...