أعاد للأذهان "نطحة زيدان" .. لقطة "غير رياضية" من لاعب البحرين في مباراة العراق بكأس العرب 2025

"نطحة" نجم منتخب البحرين إبراهيم الختال ضد العراقي أمجد عطوان، في المواجهة التي جمعت الفريقين في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025؛ ذكرتنا بالواقعة الشهيرة للأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، في آخر مبارياته كـ"لاعب" مع عالم الساحرة المستديرة.
زيدان قام بـ"نطحة قوية" على صدر منافسه ماركو ماتيراتزي؛ وذلك خلال مباراة منتخب فرنسا ضد نظيره الإيطالي، في نهائي كأس العالم 2006.
ونتيجة لذلك.. أشهر الحكم الكارت الأحمر المباشر ضد زيدان في الدقيقة 110؛ حيث كانت تلك هي اللقطة الأخيرة في مسيرة الأسطورة الفرنسية كـ"لاعب"، قبل الاعتزال بشكلٍ نهائي.
والتشابه ما بين "نطحة" زيدان والختال؛ ليست في القوة أو مكانها على جسد الخصم، وإنما في الكواليس المحيطة بشأنها.
الأسطورة الفرنسية عندما قام بـ"نطح" ماتيراتزي، لم يكن أحد يعلم السبب الحقيقي وراء هذا التصرف؛ حيث أن اللعبة المشتركة بينهما قبلها، لا تستدعي مثل هذا التصرف.
إلا أنه فيما بعد تم الكشف عن أن المدافع الإيطالي، استفز زين الدين زيدان بـ"كلمات مسيئة" ضد شقيقته؛ ما دفع الأسطورة الفرنسية لمثل هذا التصرف "غير الرياضي".
وبخصوص حالة الختال.. نجد أن تدخل عطوان عليه لا يستدعي كل هذه العصبية أو "النطحة الغريبة"؛ لكن تم رصد اللاعب العراقي وهو ينهض من الأرض، ويتجه إليه ببعض الكلمات غير الواضحة.
لذلك يبقى اللغز القائم بعد تصرف النجم البحريني؛ هو: "هل تفوه اللاعب العراقي بكلماتٍ مسيئة ضده جعلته يقوم بـ(النطحة).. أم أنها عصبية غير مبررة أساسًا؟!".