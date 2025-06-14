نصف ما يتقاضاه صلاح.. الكشف عن قيمة راتب نجم ليفربول الجديد!

صفقة قياسية في طريقها إلى أنفيلد

يبدو أن نادي ليفربول الإنجليزي على وشك إتمام واحدة من أكبر الصفقات في تاريخه، حيث يستعد لضم النجم الشاب فلوريان فيرتس من صفوف باير ليفركوزن الألماني. الصفقة تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 116 مليون جنيه إسترليني، مما يجعلها الأغلى في تاريخ النادي.

سينضم فيرتس إلى قائمة اللاعبين الأعلى أجرًا في ليفربول، حيث سيحصل على راتب أساسي يتجاوز حاجز الـ 10 ملايين جنيه إسترليني سنويًا بحسب ما ذكرت "ديلي ميل".

ومع ذلك، سيظل راتبه أقل من النجم المصري محمد صلاح والقائد الهولندي فيرجيل فان دايك، اللذين يعتبران الأعلى أجرًا في صفوف الفريق حاليًا.