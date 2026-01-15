قدم زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، بعض الأفكار حول نجاحه مع الفريق الملكي. فاز الفرنسي بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات خلال فترة توليه المسؤولية في سانتياجو برنابيو، كما فاز بلقب الدوري الإسباني مرتين. يمر ريال مدريد حاليًا بموسم صعب بعد إقالة تشابي ألونسو في منتصف موسمه الأول كمدرب واستبداله بألفارو أربيلوا.
نصائح لأربيلوا أم يورجن كلوب؟ زين الدين زيدان يكشف وصفة النجاح في ريال مدريد!
ألونسو يُطرد من ريال مدريد
انغمس ريال مدريد في حالة من الفوضى هذا الأسبوع بعد انفصاله عن المدير الفني ألونسو، فقد غادر لاعب الوسط السابق بعد أقل من ثمانية أشهر في المنصب وحل محله أربيلوا.
كانت الهزيمة أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني بمثابة نهاية لألونسو، حيث أكد النادي الخبر في بيان جاء فيه: "يعلن ريال مدريد أنه تم الاتفاق بين النادي وتشابي ألونسو على إنهاء فترة عمله كمدرب للفريق الأول. سيظل تشابي ألونسو يحظى بمحبة وإعجاب جميع مشجعي ريال مدريد لأنه أسطورة في النادي ويمثل دائمًا قيمه. ريال مدريد سيظل دائمًا موطنه. نادينا يشكر تشابي ألونسو وفريقه الفني بأكمله على عملهم وتفانيهم خلال هذه الفترة، ويتمنى لهم كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياتهم".
- AFP
زيدان يشرح سر نجاحه في ريال مدريد
استمتع زيدان بفترتين كمدرب لريال مدريد وحقق العديد من الإنجازات في سانتياجو برنابيو. وقد تحدث الآن عن الفترة التي قضاها في ريال مدريد على قناة يوتيوب الخاصة بحميدو مسايدي، أحد أعضاء طاقمه في مدريد، وكشف عما يتطلبه النجاح: "في ريال مدريد، كان ما يريده اللاعبون أولوية، بالنسبة لي، هذا ما يجعل الأمور أقوى؛ أن تكون موجودًا من أجل اللاعب. إذا لم تفهم ذلك، فلن تستمر في هذه المهنة".
وأردف: "نحن موجودون لدعمهم؛ عليك أن تظهر أنك موجود من أجلهم. لكي يتقبل اللاعبون ما تريد تنفيذه، يجب أن يحبوننا. إذا لم يوافق اللاعبون على كل ما تضعه، التدريب، كل ذلك.. سيكون هناك دائمًا شيء مفقود. معنا، أعتقد أنهم استمتعوا حقًا على جميع المستويات. لقد غرسنا الكثير من الثقة في اللاعبين. لقد مروا بفترة صعبة وكانوا بحاجة إلى استعادة بعض الثقة واللياقة البدنية وكل شيء. وضعنا إطارًا حتى يتمكنوا من استعادة كل ذلك. عندما يكون اللاعب منافسًا وسعيدًا بالتدريب والخروج للعب المباريات، فمن المؤكد أنك ستفوز بثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا".
بداية كابوسية لأربيلوا
عانى أربيلوا من بداية كابوسية في منصبه كمدرب لريال مدريد بعد أن شهد خروج فريقه من كأس الملك على يد فريق ألباتسيتي المتواضع.
كان كيليان مبابي وجود بيلينجهام من بين مجموعة من الأسماء الكبيرة التي استبعدها أربيلوا من التشكيلة، وافتقدهم الفريق الأبيض الذي خسر 3-2.
ومع ذلك، أصر المدرب الجديد على أنه لا يشعر بأي ندم بعد المباراة: "في هذا النادي، التعادل أمر سيئ، إنه مأساة، فما بالك بالهزيمة مثل هذه. أنا المسؤول، أنا من يتخذ القرارات: التشكيلة، طريقة اللعب، التبديلات. سنحاول استعادة معنوياتنا ولياقتنا البدنية، والتحسن من أجل مباراة السبت [ضد ليفانتي]. كنت مقتنعًا بأن التشكيلة كانت مناسبة، وما زلت أعتقد ذلك. لدينا تشكيلة استثنائية، تضم لاعبين رائعين. ليس من السهل عليهم القيام بكل ما طلبته منهم بعد يوم واحد فقط [من الاستعداد]. لدينا الكثير من اللاعبين الذين يجب أن يستعيدوا أفضل مستوياتهم البدنية. لا أشعر بأي ندم. سأختار نفس التشكيلة مرة أخرى".
- Getty/GOAL
كلوب ينقذ الموقف؟
أدت هزيمة ريال مدريد بالفعل إلى تكهنات بأن أربيلوا قد لا يستمر طويلاً في منصبه الحساس في ريال مدريد. وقد تم بالفعل ذكر اسم يورجن كلوب، المدرب السابق لليفربول، كبديل محتمل، حيث يُعتقد أن الألماني مستعد للنظر في عرض من النادي الإسباني العملاق.