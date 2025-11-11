GFX Xabi Alonso Vinicius Junior Kylian MbappeGetty/GOAL
أحمد مجدي

"سأتصل به وربما نسي الاسم".. أسطورة ريال مدريد يعقب على تجاهل فينسيوس جونيور لألونسو!

لا يزال جدل لقطة الكلاسيكو مشتعلًا!

أدلى خوسيه أنطونيو كاماتشو، نجم ريال مدريد السابق وأحد أبرز اللاعبين الذين حملوا قميص الفريق الملكي في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، بتصريحات مثيرة حول تصرف النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال مباراة الكلاسيكو الأخيرة أمام برشلونة، عندما أظهر استياءه من قرار مدربه تشابي ألونسو باستبداله قبل نهاية اللقاء.

وفي مقابلة مع برنامج "إل لارجيرو" (El Larguero) الإذاعي الشهير في إسبانيا، علّق كاماتشو على الواقعة التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط المدريدية، خاصة بعد أن تجاهل فينيسيوس ذكر اسم تشابي ألونسو في اعتذاره العلني بعد المباراة، وهو ما فُسِّر من البعض على أنه تجاهل متعمّد أو نوع من التحدي للمدرب.

  • ماذا قال كاماتشو؟

    وقال كاماتشو، الذي يُعرف بشخصيته القوية وبآرائه الحادة: "أعتقد أن ما حدث مع فينيسيوس كان مجرد تصرف لحظي، ناتج عن الانفعال في المباراة، لكن من الضروري أيضًا أن نعرف من هو اللاعب وكيف يفكر. فهذه المواقف لا تحدث فقط مع فينيسيوس، بل رأيناها كثيرًا مع لاعبين آخرين، ممن يركلون الزجاجات أو يصبّون غضبهم على مقاعد البدلاء بعد استبدالهم. إنها طريقة للتنفيس عن الإحباط، لا أكثر".

    وأضاف المدرب الإسباني السابق موضحًا أن مثل هذه التصرفات لا يجب تضخيمها: "أنا متأكد أنه بعد خمس دقائق فقط من خروجه كان فينيسيوس قد هدأ تمامًا، وفهم أن الفريق لا يتكوّن منه وحده، وأن لكل لاعب دوره في المجموعة. فالمباراة لا تُلعب بنجم واحد، بل بمنظومة كاملة".

    ورغم نبرته المتفهمة، لم يُخفِ كاماتشو استغرابه من عدم ذكر فينيسيوس لاسم مدربه في اعتذاره الرسمي، إذ قال مازحًا: "ربما سأتصل بفينيسيوس وأسأله إذا كان قد نسي اسمي أو شيء من هذا القبيل، كان بإمكانه أن يكون أكثر دقة في اعتذاره. في النهاية، لا أعتقد أن الموضوع سيتطور أكثر من ذلك".

    • إعلان
  • Vinicius Junior Real Madrid 2025Getty Images

    الصورة الأكبر

    وتأتي تصريحات كاماتشو في ظل الجدل المتزايد حول سلوك فينيسيوس، الذي بات محور نقاش متكرر في وسائل الإعلام الإسبانية بسبب انفعالاته داخل الملعب واعتراضاته على الحكام والمدربين. ويرى البعض أن النجم البرازيلي يحتاج إلى نضج أكبر للتعامل مع الضغوط التي تصاحب اللعب في نادٍ بحجم ريال مدريد.

    وفي المقابل، يرى آخرون أن فينيسيوس هو ضحية شخصيته التنافسية العالية، وأن انفعالاته ما هي إلا انعكاس لرغبته الدائمة في تقديم الأفضل، خصوصًا في المباريات الكبرى مثل الكلاسيكو. فالمهاجم البرازيلي، البالغ من العمر 25 عامًا، يُعد أحد أعمدة الفريق الهجومية وأحد أكثر اللاعبين حماسًا داخل الملعب، وهو ما يجعله عرضةً لردود فعل انفعالية حين يتم استبداله أو إيقافه.

  • نصائح غالية

    ويُذكر أن الواقعة التي أشار إليها كاماتشو تعود إلى مباراة الكلاسيكو الأخيرة على ملعب "سانتياجو برنابيو"، عندما قرر تشابي ألونسو –المدرب الحالي لريال مدريد– إخراج فينيسيوس في الدقيقة 78، وأظهرت الكاميرات اللاعب البرازيلي غاضبًا وهو يغادر أرض الملعب، قبل أن يجلس على دكة البدلاء دون أن يُصافح مدربه، ما أثار موجة من الانتقادات في الصحافة الإسبانية.

    وبعد المباراة، نشر فينيسيوس رسالة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقًا) اعتذر فيها لجماهير ريال مدريد ولزملائه على تصرفه، لكنه لم يذكر اسم تشابي ألونسو ضمن اعتذاره، وهو ما اعتبره البعض تجاهلًا متعمّدًا، بينما رأى آخرون أنه مجرد سهو غير مقصود.

    كاماتشو، الذي درّب ريال مدريد والمنتخب الإسباني في فترات سابقة، شدد في ختام حديثه على أن المدرب واللاعب يجب أن يتعاملا مع الموقف بعقلانية وهدوء، قائلاً: "في كرة القدم الحديثة، أصبح أي تصرف صغير مادةً ضخمة للإعلام ومواقع التواصل. كل شيء يُضخّم، وأي لفتة بسيطة تتحول إلى أزمة. لذلك أعتقد أن الجميع بحاجة إلى الهدوء. لا تشابي ألونسو سيتأثر، ولا فينيسيوس سيتوقف عن العطاء. في النهاية، ما يهم هو الفريق".

    وختم النجم المدريدي السابق حديثه برسالة واضحة: "عندما تكون في ريال مدريد، عليك أن تدرك أن الانضباط لا يقل أهمية عن الموهبة. فينيسيوس لاعب رائع، لا شك في ذلك، لكن عليه أن يتذكر دائمًا أن العاطفة يجب أن تُدار بالعقل. ريال مدريد نادٍ يعيش على قيم العمل والاحترام، لا على الانفعالات".

  • Vinicius Junior Real Madrid 2025Getty Images

    ماذا بعد؟

    بهذه الكلمات، وضع كاماتشو نقطة جديدة في سلسلة النقاشات الدائرة حول سلوك نجوم ريال مدريد الشباب، مؤكدًا أن التوازن بين الشغف والمسؤولية هو مفتاح النجاح في القمة، وهي رسالة لا شك أن فينيسيوس سيكون أحد المعنيين بها في الأيام المقبلة، بينما يواصل الفريق الأبيض مسيرته نحو الحفاظ على صدارة الدوري الإسباني.

الدوري الإسباني
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
ديبورتيفو ألافيس crest
ديبورتيفو ألافيس
ألافيس
الدوري الإسباني
جيرونا crest
جيرونا
جيرونا
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد