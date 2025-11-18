nunezGetty Images
"نسخة مكررة من ميتروفيتش" .. رسالة مرعبة للهلال حول إصابة داروين نونيز "المزمنة" وحقيقة انتهاء موسمه

سيناريو ميتروفيتش يتكرر من جديد!

يعيش الهلال موسمًا صعبًا على صعيد الإصابات التي تلاحق لاعبيه، ويرجع العديد السبب في ذلك لمشاركة الفريق في كأس العالم للأندية الصيف الماضي، وكذلك لمنظومة العمل البدني المتبعة من جانب الجهاز الفني بقيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي.

وفي هذا الإطار، تلقى الهلال وجمهوره رسالة مرعبة بشأن إصابة مهاجمه داروين نونيز وحقيقة انتهاء موسمه مع الفريق. فماذا حملت تلك الرسالة؟

  • إصابة نونيز

    تعرضت مسيرة نونيز مع الهلال حتى الآن لتوقفات كبيرة بسبب الإصابات، وتحديدًا آلام الركبة التي تداهم اللاعب من حين إلى آخر، وهو ما جعل العديد يُطالب بالتخلي عنه واستبداله بمهاجم آخر.

    وغاب نونيز عن آخر 3 مباريات للهلال، أمام الشباب والنجمة، في دوري روشن السعودي، والغرافة القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة، وكان قد غاب عن 3 آخرين في سبتمبر الماضي، عن العدالة في كأس خادم الحرمين الشريفين، والأخدود في الدوري، وناساف في آسيا.

    الهلال أعلن رسميًا قبل عدة أيام أن المهاجم الأوروجواياني تعافى من إصابته ويخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي وبدني تمهيدًا لعودته إلى اللعب، لكن ما يُثار خلف الكواليس شيء مختلف تمامًا!

  • "إصابة مزمنة"

    المستشار الطبي، راكان الوابل، وجه رسالة مرعبة للهلال وجمهوره حول إصابة نونيز، حيث وصفها بالمزمنة، مشيرًا إلى أن حالة اللاعب لا تختلف كثيرًا عن سلفه ألكسندر ميتروفيتش، والذي تخلى عنه الهلال بعد نهاية الموسم الماضي لكثرة إصاباته وغيابه المتكرر عن المباريات.

    الوابل أوضح أن خضوع نونيز لعمليات جراحية كبرى في الركبة سبب منطقي لشعوره بتلك الآلام، مضيفًا "نستطيع القول أن نونيز هو نسخة مكررة من سيناريو ميتروفيتش ولكن بطريقة أخرى".

    أضاف "معاناة نونيز من آلام الركبة أمر متوقع نظرًا لخضوعه لجراحات كبرى، قد يكون هناك بعد العمليات الجراحية الكبيرة التصاقات أو التهابات أو تآكل أنسجة، لذا نستطيع القول أن إصابة نونيز مزمنة".

    أتم حول مصيره "نونيز يستطيع إكمال الموسم لكن مستحيل أن يُقدم أداءً قويًا، وتوقفه بسبب الآلام والإصابات وارد جدًا، التدخل الجراحي مطروح حال استمرار الوضع على هذا الحال، لكن موسمه سيكون قد انتهى إن تم هذا التدخل خلاله، وأستطيع أن أقول بناءً على ذلك أن صفقة نونيز من الناحية الرياضية خاسرة".

    نونيز والإصابات

    تعرض نونيز في بداية مسيرته الكروية لإصابة قطع في الرباط الصليبي، مما أخضعه لعملية جراحية أبعدته عن اللعب ما يقرب من 309 يومًا، وقد تعرض لانتكاسة عند العودة أبعدته 192 يومًا آخرين.

    منذ ذلك الحين، عام 2017، يُعاني اللاعب من آلام ومشاكل في الركبة تُجبره على التوقف عن اللعب كل حين وآخر، ولكن فترات الغياب تلك لم تكن طويلة جدًا، بل امتدت لأسبوعين بحد أقصى، باستثناء واحدة وصلت إلى 90 يومًا خلال موسم 2020-2021، حيث اطر للخضوع إلى جراحة.

    موقع 365scores نقل تصريحات مقلقة جدًا من بعض الصحفيين المقربين من ليفربول عن حالة نونيز، حيث أكدوا علم النادي الإنجليزي بذلك السجل الطبي المخيف للمهاجم قبل انتقاله للهلال.

    جيمس بيرسي، الصحفي في موقع ليفربول، قال لـ "365scores" "الجهاز الطبي في ليفربول كان على دراية بالمشكلة المتكررة التي يعاني منها نونيز منذ الموسم الماضي. الإصابة لم تكن خطيرة، لكنها كانت تتطلب متابعة دقيقة وبرنامجًا تأهيليًا خاصًا لتفادي تفاقمها".

    وأوضح الصحفيون أن "نونيز كان يفضل أحيانًا اللعب رغم شعوره بآلام في الركبة، وهو ما أثر على مردوده في بعض المباريات، بينما نصحه الأطباء بالراحة المتقطعة لتجنب تفاقم المشكلة".

  • ما القادم بالنسبة لنادي الهلال بعد التوقف الدولي؟

    يستعد فريق الهلال الأول لكرة القدم لخوض 3 مباريات مهمة للغاية؛ بعد نهاية فترة التوقف الدولي الحالي.

    من بين هذه المباريات الهلالية، مواجهتين ضد نادي الفتح؛ الأولى يوم 22 نوفمبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، والثانية في التاسع والعشرين من نفس الشهر في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

    أما المباراة الأخرى ما بين مواجهتي الفتح؛ ستكون تلك التي تجمع بين الهلال والشرطة العراقي يوم 25 نوفمبر 2025، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

  • مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 6 انتصارات مع تعادلين، في الجولات الثماني الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 4 انتصارات متتالية في الجولات الأربع الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الفتح الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 19.

    * فوز: 14.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 42.

    * أهداف مستقبلة: 19.

