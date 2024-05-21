"نسخة كربونية من ريال مدريد إلى النصر" .. كريستيانو رونالدو ماركة مسجلة في كوارث البدايات

كريستيانو رونالدو "معتاد" على البدايات الكارثية..

SHAHID

"الرأس إلى الأسفل مع تحريكها يمينًا ويسارًا بشكل غاضب".. مشهد متكرر أصبح يظهر به الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ بعد كل مباراة ديربي أمام الهلال.

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رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، انضم إلى نادي النصر في الميركاتو الشتوي "يناير 2023"؛ وفي عقد لمدة موسمين ونصف، حتى 30 يونيو 2025، مقابل رواتب إجمالية تُقدر بـ500 مليون يورو تقريبًا.

ومنذ الانضمام إلى الفريق النصراوي، لم يتوّج الأسطورة البرتغالية، بأي لقب رسمي - حتى الآن -؛ حيث خسر معظم البطولات، لمصلحة الغريم الهلالي، وبشكل أقل لنادي الاتحاد.

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وستكون أمام كريستيانو، فرصة كبيرة للغاية، من أجل التتويج بأول ألقابه الرسمية بعد الانتقال إلى الملاعب السعودية؛ عندما يلتقي النصر مع الهلال، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

في الحقيقة.. كريستيانو رونالدو كان قد حصل على لقب مع نادي النصر؛ وهو كأس الملك سلمان للأندية العربية، في مطلع الموسم الرياضي الحالي، بعد الفوز في المباراة النهائية على الهلال (2-1)؛ ولكنها تظل بطولة غير رسمية.

وما يتعرض له رونالدو مع نادي النصر، أمام الزعيم الهلالي بالذات، ليس بـ"جديدٍ عليه"؛ حيث سبق وأن عانى الأسطورة البرتغالية بنفس الشكل تقريبًا، ضد الفريق الكاتالوني برشلونة، وذلك في بداية مشواره مع العملاق الإسباني ريال مدريد.

ومثّل كريستيانو، الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، في الفترة من 2009 إلى 2018، قبل الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي ثم مانشستر يونايتد الإنجليزي، وصولًا إلى قلعة العالمي.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أوجه التشابه بين بدايات كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد والنصر، أمام العملاقين البرشلوني والهلالي على التوالي..