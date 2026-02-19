Getty Images Sport
"نحن نختنق مرة أخرى" - بيرس مورغان ينتقد أرسنال بسبب انهياره المفاجئ أمام وولفرهامبتون، مما يضعف آماله في الفوز باللقب
أرسنال يهدر تقدمه أمام ولفرهامبتون ويشعل المنافسة على اللقب
تقدم آرسنال منذ الدقيقة الخامسة على منافسه من ويست ميدلاندز، الذي لا يزال في ذيل ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع فرص ضئيلة للبقاء. أهداف بوكايو ساكا وبييرو هينكابي وضعت أرسنال في موقع السيطرة، لكن هوغو بوينو قلص الفارق بضربة ملتفة بقدمه اليسرى من حافة منطقة الجزاء قبل أن يعادل توم إيدوزي النتيجة 2-2 في الثواني الأخيرة بعد عشر دقائق فقط من ظهوره الاحترافي الأول، عقب خطأ دفاعي فادح من ديفيد رايا وغابرييل.
يظل فريق أرتاتا في صدارة الترتيب، متقدماً بخمس نقاط على مانشستر سيتي، الذي لديه مباراة مؤجلة. هذا النتيجة تزيد من الضغط على اللقاء بين الفريقين في ملعب إتيهاد في أبريل، وهو وضع مألوف للغاية بعد مواجهاتهما السابقة على اللقب مع سيتيزنز. في الماضي، تحت قيادة أرتيتا، تصدر أرسنال جدول الترتيب مرتين في الربيع، لكنه تعرض لمطاردة من مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا الذي تغلب عليه في النهاية. لم يكن مورغان الوحيد الذي يخشى الأسوأ بعد آخر هفوة قاتلة للفريق.
غضب بيرس مورغان بعد استسلام أرسنال
قاد مورغان غضب أرسنال عقب النتيجة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشر على حسابه الذي يتابعه 8.7 مليون متابع على X: "FFS. ماذا تفعلون يا أرسنال؟"
وأضاف: "نحن نختنق. مرة أخرى."
في صباح اليوم التالي، الخميس، كتب مورغان: "هذا ليس جيدًا بما يكفي. إذا كنت تريد أن تكون بطلًا @Arsenal، فاستيقظ قبل فوات الأوان. كان أداء الشوط الثاني الليلة الماضية هو الأسوأ الذي رأيته منذ سنوات. أعتذر عن @_DeclanRice الذي أظهر مستوى الحماس/الشدة الذي يجب أن يصل إليه اللاعبون الآخرون."
وأضاف مشجع آخر : "شيء واحد عن أرسنال؟ سنثبت أن الكارهين على حق في كل مرة."
بينما قال ثالث: "إذا لم نكن جيدين بما فيه الكفاية، فنحن لسنا جيدين بما فيه الكفاية وعليكم أن تتعاملوا مع ذلك، فالحياة سيئة."
"علينا أن نلوم أنفسنا" - أرتاتا يتحدث بعد هزيمة آرسنال
بينما كان محبطًا مما شاهده في وقت متأخر من المباراة في مولينو، قال مدرب أرسنال أرتاتا للصحفيين إن فريقه يجب أن يظل مركزًا على المهمة التي أمامه.
وقال: "من الواضح أننا نشعر بخيبة أمل شديدة من النتيجة ومن الطريقة التي انتهت بها المباراة، لكننا لا نلوم إلا أنفسنا.
أعتقد أن الأداء في الشوط الثاني لم يرق إلى المستوى المطلوب للفوز في هذه الدوري، مع الفارق الذي أعتقد أنه كان يجب أن يكون موجودًا اليوم، خاصة بالنظر إلى الطريقة التي لعبنا بها في الشوط الأول. إنها لحظة محبطة.
"نريد جميعًا التحدث كثيرًا عن مشاعرنا، لكن هذا ليس الوقت المناسب للقيام بذلك، لأن أي شيء نفعله يجب أن يكون دائمًا وبغرض مساعدة الفريق فقط. أعتقد أن علينا الآن أن نتحمل هذا الإحباط. عندما تكون في هذا المستوى وفي القمة، عليك أن تتحمل الضربة، لأننا نستحقها اليوم أيضًا، وأن نمضي قدمًا بأسرع ما يمكن، لأن لدينا مباراة مهمة يوم الأحد".
ديربي شمال لندن ينتظرنا قبل المرحلة الحاسمة
قد تكون ليلة الأربعاء نقطة تحول في سباق اللقب، لكن لم نفقد كل شيء بعد، فما زال أمامنا 11 مباراة وكل شيء في يد أرسنال. إذا فاز الغانرز بجميع المباريات المتبقية، بما في ذلك تجنب الهزيمة في إتيهاد، فسيتوجون أبطالاً. لكن النقاط التي خسروها قلصت الفارق من ست نقاط إلى نقطتين فقط إذا فاز سيتي بمباراته المؤجلة ضد كريستال بالاس.
المهمة التالية لأرسنال هي مهمة لافتة للنظر - ديربي شمال لندن في ملعب توتنهام هوتسبير بعد ظهر يوم الأحد، ضد فريق توتنهام الذي يعززه تعيين المدرب الجديد إيغور تودور، مع العلم أنه يمكنهم لعب دور مباشر في مصير أكبر منافسيهم.
