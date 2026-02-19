"نحن نختنق مرة أخرى" - بيرس مورغان ينتقد أرسنال بسبب انهياره المفاجئ أمام وولفرهامبتون، مما يضعف آماله في الفوز باللقب

تقدم آرسنال منذ الدقيقة الخامسة على منافسه من ويست ميدلاندز، الذي لا يزال في ذيل ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع فرص ضئيلة للبقاء. أهداف بوكايو ساكا وبييرو هينكابي وضعت أرسنال في موقع السيطرة، لكن هوغو بوينو قلص الفارق بضربة ملتفة بقدمه اليسرى من حافة منطقة الجزاء قبل أن يعادل توم إيدوزي النتيجة 2-2 في الثواني الأخيرة بعد عشر دقائق فقط من ظهوره الاحترافي الأول، عقب خطأ دفاعي فادح من ديفيد رايا وغابرييل.

يظل فريق أرتاتا في صدارة الترتيب، متقدماً بخمس نقاط على مانشستر سيتي، الذي لديه مباراة مؤجلة. هذا النتيجة تزيد من الضغط على اللقاء بين الفريقين في ملعب إتيهاد في أبريل، وهو وضع مألوف للغاية بعد مواجهاتهما السابقة على اللقب مع سيتيزنز. في الماضي، تحت قيادة أرتيتا، تصدر أرسنال جدول الترتيب مرتين في الربيع، لكنه تعرض لمطاردة من مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا الذي تغلب عليه في النهاية. لم يكن مورغان الوحيد الذي يخشى الأسوأ بعد آخر هفوة قاتلة للفريق.