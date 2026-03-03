Getty Images Sport
"نحن نحافظ عليه ككنز ثمين" - أرسنال يحذر من أن نجم إنتر ميلان غير معروض للبيع، ورئيس النادي ينفي إجراء محادثات مع متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز
ماروتا يحذر أرسنال بشأن إسبوزيتو
يتمتع اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا بموسم واعد للغاية مع إنتر، حيث شارك في 36 مباراة في جميع المسابقات، وسجل سبعة أهداف وقدم ست تمريرات حاسمة. وقد جعلته هذه المستوى الرائع هدفًا رئيسيًا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى. على الرغم من الشائعات المستمرة التي تربط فريق ميكيل أرتيتا بانتقال الشاب، أكد ماروتا أنه لم تجر أي محادثات بين الناديين. وأكد مدير إنتر أن مشروع النادي الرياضي يقوم على الاحتفاظ بأفضل اللاعبين المحليين الواعدين بدلاً من بيعهم لتحقيق ربح سريع.
ماروتا ينفي شائعات انتقاله إلى أرسنال
كان رئيس إنتر دقيقًا في تقييمه للأنباء المتعلقة بالانتقال خلال مؤتمره الصحفي قبل المباراة. عندما سُئل مباشرة عما إذا كان آرسنال قد تقدم بعرض لضم النجم الشاب، أجاب ماروتا: "لا، لم يطلبوا أي معلومات. إنتر لا يريد البيع ولا يجعل تداول اللاعبين نشاطه الرئيسي. إنه قادم من قطاع الشباب ونحن نحرص عليه ككنز ثمين. كل شيء ممكن في المستقبل، لكنه مستقبل بعيد".
نيكو باز يلفت الأنظار
تحولت المحادثة بشكل طبيعي إلى اللاعبين الذين قد يستهدفهم إنتر، وتحديدًا نجم كومو نيكو باز. لاعب الوسط الأرجنتيني، الذي انتقل إلى الدوري الإيطالي قادمًا من ريال مدريد، كان مفاجأة هذا الموسم، وقد تابعه كشافو إنتر لفترة طويلة قبل التعادل 0-0 بين الفريقين في كأس إيطاليا يوم الثلاثاء. أقر ماروتا بجودة اللاعب الشاب، مشيرًا إلى التطور المذهل الذي أظهره تحت إشراف سيسك فابريغاس في ملعب جوزيبي سينيجاليا.
وفي معرض حديثه عن الاهتمام باللاعب السابق في ريال مدريد، قال ماروتا: "إنه بالتأكيد لاعب مثير للاهتمام، موهبة ذات مستقبل واعد. أعتقد أنه مملوك لريال مدريد، وقد كان كومو جيدًا في اكتشافه، وكان ريال مدريد جيدًا في عدم السماح له بالرحيل. سيكون هناك الكثير من الحديث عنه في المستقبل".
فلسفة إنتر التي تضع الشباب في المقام الأول
تؤكد تعليقات ماروتا على إسبوزيتو التزامه بأكاديمية الشباب في نيرازوري، التي أنتجت سلسلة من المواهب الاحترافية في المواسم الأخيرة. تعتبر هذه الفلسفة حيوية للنادي ليظل مستدامًا بينما يتنافس على أعلى المستويات في كل من الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.
يظل التركيز الآن على الملعب بالنسبة لإنتر، حيث يخوض النادي جدول مباريات مزدحم في عدة مسابقات. في حين أن سوق الانتقالات سيظل دائمًا مصدرًا للتكهنات، يبدو أن قيادة سان سيرو تركز على الاستقرار. بالنسبة لأرسنال وغيره من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن الرسالة واضحة: لاعبو إنتر المتميزون سيبقون في مكانهم في المستقبل المنظور، حيث يسعى النادي إلى بناء الجيل القادم من النجاحات حول خريجي أكاديميته.
