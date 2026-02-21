"نحن لسنا بعيدين عن أرسنال" - تامي أبراهام يؤكد أن أستون فيلا قادر على اللحاق بالمدفعجية والفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز

سجل أبراهام هدفًا في وقت متأخر بعد أن تقدم الزوار ليدز لمدة ساعة تقريبًا بفضل هدف أنطون ستاش في الشوط الأول. شهد أستون فيلا تراجعًا طفيفًا في أدائه الثابت منذ بداية الموسم في الأسابيع الأخيرة، حيث حقق فوزين فقط في آخر سبع مباريات، لكنه لا يزال على بعد سبع نقاط فقط من الصدارة مع 11 مباراة متبقية بعد سلسلة صعبة للرائد أرسنال.

تعادل آرسنال 2-2 مع ولفرهامبتون المتذيل يوم الأربعاء، مما دفع الكثيرين إلى القول إن السباق على اللقب لا يزال مفتوحًا، حيث اندلعت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مشجعي فريق أرتاتا ومنافسيه على حد سواء. لا يزال مانشستر سيتي في أفضل وضع لمطاردة آرسنال، لكن مع وجود أستون فيلا على بعد نقطتين فقط من رجال بيب جوارديولا، لا تزال الفرصة سانحة أمامه، وهو ما أشار إليه أبراهام في نهاية المباراة في فيلا بارك.

سجل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا هدفه الثاني في خمس مباريات، وهو الأول له في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ انضمامه إلى أستون فيلا للمرة الثانية في يناير. انضم إلى الفريق قادمًا من بشيكتاش بعد أن تعاقد معه العملاق التركي قادمًا من روما، وتحدث إلى الصحفيين بعد المباراة بعد أن سجل هدفًا في الدقائق الأخيرة من على مقاعد البدلاء ليمنح فريق ويست ميدلاندز نقطة واحدة بعد ظهر السبت.