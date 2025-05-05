"كلماته الوداعية حسمت جدل خلافاته مع نجوم الهلال" .. رسالة أخيرة من جورج جيسوس

انتهت رحلة جيسوس مع الهلال بعد الكثير من الإنجازات..

وجّه المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، رسالة إلى نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ بعد أن قام بـ"توديعهم" رسميًا.

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الهلال أقال جيسوس من القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم؛ بعد خسارة حلم التتويج بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، مع إسناد المهمة إلى أسطورته محمد الشلهوب، بشكلٍ مؤقت.

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وخسر الهلال حلم التتويج القاري؛ بعد السقوط (1-3) أمام النادي الأهلي، مساء يوم الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات نصف نهائي النخبة الآسيوية.