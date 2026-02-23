نجم مانشستر يونايتد يتعرض لحظر القيادة لمدة ستة أشهر وغرامة مالية بعد أن قاد سيارته بسرعة مروعة في منطقة سكنية

تم حظر يورو من القيادة لمدة ستة أشهر وغرامة قدرها 666 جنيهًا إسترلينيًا بعد أن تم ضبطه وهو يقود بسرعة زائدة. سيتعين على اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا أيضًا دفع 120 جنيهًا إسترلينيًا لتغطية التكاليف و 266 جنيهًا إسترلينيًا كرسوم إضافية للضحية. لم يمثل يورو أمام المحكمة، لكن محاميته، ليزا نيفيت، أوضحت أن نجم مانشستر يونايتد كان "يسرع لنقل صديق إلى محطة السكة الحديد" وأصدرت اعتذارًا نيابة عن المدافع.

وأضافت نيفت: "إنه غير معرض لحرمان من القيادة، لكنه يدرك أنه بسبب السرعة التي كان يقود بها، فمن المرجح أن تفرض المحكمة حرمانًا من القيادة بدلاً من نقاط جزائية. يود موكلنا أن يغتنم هذه الفرصة ليعتذر عن الحادث الذي وقع لأنه كان مسرعًا ليوصل صديقًا إلى محطة القطار.

ويضيف عميلنا أنه يعتقد أن السرعة الزائدة حدثت في مكان كانت فيه الطريق واسعة ولم يكن هناك احتمال كبير للتصادم مع أي مستخدمين ضعفاء للطريق مثل المشاة".