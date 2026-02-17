نجم مانشستر يونايتد السابق أنتوني مارسيال يُنقل على نقالة إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابة مروعة في آخر مباراة له مع مونتيري في الدوري المكسيكي

وفقًا لـ talkSPORT، سيغيب مارتيال عن الملاعب لمدة أربعة إلى ستة أسابيع إذا لم يحتج إلى إجراء عملية جراحية. ومع ذلك، فإن أي عملية جراحية ستؤدي إلى زيادة فترة التعافي إلى ما بين ثلاثة وستة أشهر.

تضاعف الإصابة من سوء الحظ الذي يلازم مارتيال في الدوري المكسيكي، الذي انتقل إلى مونتيري قادمًا من AEK أثينا في سبتمبر. لم يسجل المهاجم السابق لمانشستر يونايتد سوى هدف واحد في 19 مباراة خاضها مع النادي المكسيكي حتى الآن.