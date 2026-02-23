نجم مانشستر سيتي يواجه خطر الغياب عن مباراة حاسمة ضد أرسنال بسبب احتمال إيقافه لمباراتين

تحتدم المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بين أرسنال ومانشستر سيتي. ضغط فريق بيب جوارديولا على أرسنال يوم السبت بفوزهعلى نيوكاسل لتقليص الفارق إلى نقطتين فقط. لكن فريق أرتيتا رد بفوزه على توتنهام 4-1 في ديربي شمال لندن ليضع حلمه باللقب على المسار الصحيح.

وتوقع مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا المزيد من التقلبات في سباق اللقب قبل انتهاء الموسم. وقال: "ستحدث أشياء كثيرة. لدي شعور بأننا لن نفوز في جميع مبارياتنا. أرسنال، لا أعرف.

لكن لدي هذا الشعور، لأن مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا ستجلب المتاعب. هناك الكثير من المباريات. ستحدث إصابات. أفضل طريقة هي الاسترخاء الآن والتركيز على ليدز، ثم سنرى. سيعتمد الأمر على مستوانا، يجب أن يكون أفضل وأفضل وأفضل.

"لدينا الكثير من اللاعبين الجدد، ولهذا عليهم أن يعيشوا ذلك. قلت لهم، انسوا الأمر. علينا أن نتحسن، هذا لا يكفي. لكي تنافس على الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، عليك أن تكون هناك. أثبتنا أننا قادرون على الفوز بالنقاط الثلاث، لكن علينا أن نبذل جهدًا أكبر لنحظى بفرصة تحقيق ذلك.

"أقول للاعبين: "تناولوا الكثير من الكايبيرينها والدايكيري في هذه الأيام الثلاثة، واستمتعوا بالحياة". وبعد ذلك، قوموا بثلاث حصص تدريبية جيدة واذهبوا إلى ليدز. هذه هي الطريقة الصحيحة. أعرف مدى صعوبة الأمر. إذا لم تسر الأمور على ما يرام، سنستمر في المضي قدمًا، ولن نستسلم أبدًا. عشر أو 11 مباراة هي عدد كبير في الدوري الإنجليزي الممتاز".