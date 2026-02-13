نجم مانشستر سيتي رودري متهم بتوجيه تعليقات "غير عادلة" للحكم، بينما يواجه الفائز بجائزة الكرة الذهبية خطر الإيقاف

وفقًا لـ BBC Sport، تم توجيه اتهام إلى رودري من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد تعليقاته على الحكام عقب تعادل مانشستر سيتي مع توتنهام. كان اللاعب الدولي الإسباني غاضبًا من السماح بهدف دومينيك سولانكي الأول، على الرغم من أنه بدا وكأنه ركل مارك جوي من الخلف.

وادعى رودري أن القرار "غير عادل" بعد المباراة، قائلاً: "أعلم أننا فزنا كثيراً وأن الناس لا يريدوننا أن نفوز، لكن على الحكم أن يكون محايداً.

هذا غير عادل لأننا نعمل بجد. عندما ينتهي كل شيء، تشعر بالإحباط".

سجل سولانكي هدفًا ثانيًا رائعًا بركلة العقرب، واعتبر رودري أن هدفه الأول كان نقطة تحول.

وأضاف: "إنه الهدف الأول الذي سجلوه، ربما [لو] لم يسجلوا هذا الهدف لكنا فزنا بالمباراة".

كما زعم أن هناك نمطًا من القرارات السيئة.

وأضاف رودري: "مباراة تلو الأخرى، وهذا غير ممكن".

"بصراحة، أنا لا أتحدث أبدًا عن الحكام، فأنا أحترم عملهم كثيرًا. لكن عليهم الانتباه إلى هذه الأمور.

"لقد ركل (سولانكي) ساقه، الأمر واضح جدًا... هذا يحدث في مباراتين أو ثلاث مباريات متتالية ولا أعرف السبب".