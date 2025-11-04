دافع لاعب وسط ريال مدريد دين هاوسن عن زميله فينيسيوس جونيور بعد نوبة غضبه خلال الفوز 2-1 على برشلونة، حيث غضب البرازيلي بعد أن طلب منه تشابي ألونسو الخروج في الشوط الثاني، مما أثار ردود فعل سلبية كبيرة، لكن هاوسن ألقى باللوم على وسائل الإعلام لـ"تضخيم" الحادثة.
"هذا يحدث في كرة القدم!".. نجم دفاع ريال مدريد يدافع عن فينيسيوس جونيور بعد ثورة الكلاسيكو
ماذا حدث؟
بدا فينيسيوس جونيور متألقًا للغاية وهو يندفع على الجانب الأيسر في فوز ريال مدريد 2-1 على برشلونة في مباراة الكلاسيكو الشهر الماضي.
منذ صافرة البداية، كان البرازيلي لا هوادة فيه، مبهرًا بسرعته ومهاراته في التعامل مع الكرة، ومبقيًا دفاع الكتالونيين في حالة توتر مستمر.
لكن على الرغم من أدائه المتألق الذي تسبب في أضرار جسيمة للزوار، اتخذت الليلة منعطفًا غير متوقع في الدقيقة 72، حين استدعى المدرب تشابي ألونسو رودريجو، مشيرًا إلى "فيني" بالخروج.
"أنا؟ أنا؟ سيدي، سيدي! أنا؟" صرخ فينيسيوس جونيور في حالة من عدم التصديق بينما كان ألونسو يستعد لإجراء التبديل.
غادر لاعب ريال مدريد رقم 7 الملعب وهو يشعر بخيبة أمل واضحة قبل أن يتجه مباشرة إلى النفق.
"دائماً أنا... سأغادر الفريق. سأغادر. من الأفضل أن أغادر"، هكذا تم تداول أنه تمتم، متجاوزًا مقاعد البدلاء ومختفيًا عن الأنظار.
أثارت رد فعله اهتمامًا فوريًا وانتقادات، التقطت الكاميرات غضبه الواضح، مما أثار جدلاً في جميع أنحاء إسبانيا وفي وسائل الإعلام حول مزاج الجناح ومهنيته.
عاد فينيسيوس في النهاية إلى مقاعد البدلاء قبل صافرة النهاية، لكن الحادثة كانت قد تصدرت عناوين الصحف بالفعل.
ماذا قال دين هاوسن؟
تحدث هاوسن إلى الصحفيين يوم الإثنين وأبدى رأيه حول الجدل الذي أثاره استبدال زميله في الكلاسيكو. وانتقد المدافع السابق لبورنموث وسائل الإعلام لمبالغتها في تضخيم الأمور. كانت كلماته بمثابة درع واقٍ لزميله في ريال مدريد، الذي غالبًا ما يكون في دائرة الضوء لأسباب لا علاقة لها بلعبه.
وقال هاوسن: "هناك الكثير مما كُتب في الصحافة، وقد أثيرت ضجة كبيرة حول أمر لم يكن بهذه الأهمية، لقد اعتذر، وهو ما أعتقد أنه كان أمرًا عادلًا، لكنه زميل رائع في الفريق، وشخص طيب حقًا، وليس الأمر بالغ الأهمية. هذه الأمور تحدث في كرة القدم".
ماذا قال تشابي ألونسو؟
في أعقاب نوبة غضبه المثيرة للجدل، أصدر اللاعب البرازيلي الدولي اعتذارًا علنيًا، لكنه لم يذكر ألونسو في بيانه، وكتب: "اليوم أود أن أعتذر لجميع مشجعي ريال مدريد عن ردة فعلي عندما تم استبدالي في مباراة الكلاسيكو، كما فعلت بالفعل شخصيًا خلال تدريب اليوم، أود أيضًا أن أعتذر مرة أخرى لزملائي في الفريق والنادي والرئيس. أحيانًا تغلبني العاطفة لأنني أريد دائمًا الفوز ومساعدة فريقي. شخصيتي التنافسية تنبع من حبي لهذا النادي وكل ما يمثله. أعدكم بأن أواصل الكفاح في كل ثانية من أجل مصلحة ريال مدريد، كما فعلت منذ اليوم الأول".
وكأن تصرفاته المسرحية بعد استبداله لم تكن كافية، فقد أثار الاعتذار مزيدًا من الانتقادات لعدم تضمين مدربه في البيان. ومع ذلك، سارع ألونسو إلى إخماد أي تكهنات، مؤكدًا أن كل شيء قد تم توضيحه بعد محادثة صريحة وجهًا لوجه مع المهاجم.
"هل اعتذر فينيسيوس لي؟ عقدنا اجتماعًا مع الجميع يوم الأربعاء، وكان فينيسيوس مثاليًا"، قال مدرب ريال مدريد للصحفيين نهاية الأسبوع الماضي، مضيفا: "تحدث بصراحة وكان جيدًا جدًا. بالنسبة لي، هذا يحسم الأمر".
وأردف: "كان بيانًا قيّمًا وإيجابيًا للغاية. أظهر صدقه وتحدث من قلبه. ما قاله كان أهم شيء، وكنت راضيًا للغاية. لقد قلت ذلك بالفعل، كنت فخورًا للغاية وتم حسم الأمر يوم الأربعاء نفسه. تدربنا جيدًا أمس، وأرى فينيسيوس جونيور في حالة جيدة، ونحن جميعًا في نفس القارب ونجدف في نفس الاتجاه".
ماذا بعد؟
يواجه ريال مدريد اختبارًا صعبًا مساء الثلاثاء، حيث يستعد لمواجهة ليفربول في أنفيلد في دوري أبطال أوروبا. وتشهد هذه المباراة العودة المرتقبة لترينت ألكساندر-أرنولد إلى نادي طفولته، بعد أشهر قليلة من رحيله في صفقة انتقال مجانية للانضمام إلى الفريق الملكي. وستكون هذه المباراة بمثابة عودة إلى الوطن بالنسبة لألونسو، الذي قضى خمسة مواسم لا تُنسى مع الريدز خلال مسيرته الكروية.
أما بالنسبة لفيني، فلا يبدو أن هناك منافسًا يثير حماسه مثل ليفربول. فقد واجه اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز خمس مرات، وسجل نفس العدد من الأهداف - بما في ذلك ثنائية مذهلة في أنفيلد قادت ريال مدريد إلى انتصار رائع 5-2 في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد أن كان متأخرًا بهدفين في موسم 2022-23.
توفر مباراة الثلاثاء أيضًا فرصة لرجال ألونسو للانتقام من خسارة الموسم الماضي 2-0 في نفس الملعب. سيكون ريال مدريد متحمسًا لهذه الفرصة، حيث خسر رجال آرني سلوت ست مباريات من أصل ثماني مباريات خاضوها مؤخرًا.