Getty Images Sport
نجم توتنهام يعاني من إصابة في الرباط الصليبي الأمامي تنهي موسمه وتزيد من سوء الأسبوع البائس للنادي
أودوبيرت يعاني من إصابة في الرباط الصليبي الأمامي
يخشى توتنهام أن يغيب لاعب الوسط ويلسون أودوبرت عن بقية الموسم بسبب إصابة خطيرة في الركبة. تعرض اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا للإصابة خلال مباراة ضد نيوكاسل، وخضع لفحوصات أظهرت تمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى، وفقًا لصحيفة L'Equipe. يبدو أن أودوبيرت سيغيب عن الملاعب لفترة طويلة، وقد يحتاج إلى إجراء عملية جراحية لعلاج الإصابة. إذا خضع لعملية جراحية، فلن يكون هناك أي أمل في أن يلعب مرة أخرى مع توتنهام هذا الموسم. ستكون هذه الأخبار بمثابة نكسة كبيرة للشاب الذي سجل هدفين وقدم خمس تمريرات حاسمة في 33 مباراة مع توتنهام هذا الموسم.
- Getty Images Sport
أزمة إصابات توتنهام تتفاقم
أودوبيرت سينضم الآن إلى قائمة الإصابات الطويلة في توتنهام. عانى توتنهام من الإصابات طوال الموسم، ويغيب عنه حالياً 11 لاعباً من الفريق الأول، منهم محمد كودوس، وديجان كولوسيفسكي، وريتشارليسون، وجيمس ماديسون، وديستيني أودوجي، ورودريجو بنتانكور، وبن ديفيز، ولوكاس بيرغفال. هذه الحالة تعني أن فرانك كان عليه التعامل مع تشكيلة ضعيفة طوال معظم الموسم، مما أدى إلى انتقادات من قائد الفريق كريستيان روميرو. وانتقد روميرو إدارة النادي على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: "بذل جميع زملائي في الفريق جهداً كبيراً أمس، كانوا جميعاً رائعين. أردت أن أكون متاحاً لمساعدتهم على الرغم من أنني لم أكن أشعر أنني بخير، خاصة أننا لم يكن لدينا سوى 11 لاعباً متاحاً - أمر لا يصدق ولكنه حقيقي ومخزٍ".
كان توتنهام نشطًا في سوق الانتقالات في يناير، حيث جلب كونور غالاغر من أتلتيكو مدريد والظهير الأيسر الواعد سوزا البالغ من العمر 19 عامًا من سانتوس. كما ودّع النادي اللندني الشمالي برينان جونسون الذي انضم إلى كريستال بالاس.
توتنهام يُطلب منه "إشراك اللاعبين الشباب"
حث نجم توتنهام السابق تيم شيروود النادي على إشراك لاعبيه الشباب في بقية مباريات الموسم. وقال لـ Casinostugan: "ما أود أن أراه هو أن يقوم أندية مثل توتنهام، التي لم يعد لديها ما تلعب من أجله في الدوري الإنجليزي الممتاز، باستدعاء لاعبيها المعارين وإعطاء الفرصة للشباب للعب. لقد خرجوا من كأس الاتحاد الإنجليزي. خرجوا من كأس كاراباو. إما دوري أبطال أوروبا أو لا شيء. إذا استعادوا أفضل لاعبيهم مثل ديجان كولوسيفسكي، نعم يمكنهم الفوز بدوري أبطال أوروبا، لكنك لن تذهب الآن وتوقع مع أي لاعب ليحدث فرقًا في دوري أبطال أوروبا. امنح الصغار الفرصة.
"توتنهام يعاني من أزمة إصابات، وأنا لا أشعر بأي تعاطف معهم في الوضع الحالي، لأن لديهم لاعبين وقد أرسلوهم بعيدًا. خذ أشلي فيليبس على سبيل المثال. لماذا اشتروه؟ لماذا أحضروه من بلاكبيرن؟ أعلم أنه قد يكون لاعبًا للمستقبل، لكن متى ستكتشفون هؤلاء اللاعبين؟ اللاعبون جاهزون للعب في الفريق الأول في وقت مبكر جدًا هذه الأيام، لذا دعونا نمنحهم الفرصة.
"لعب مايكي مور نصف موسم مع رينجرز. لقد كان يدخل ويخرج. أعده. قد يجد أن الدوري الإنجليزي يناسبه أكثر لأنه أبطأ قليلاً من الدوري الاسكتلندي. قد يتفاجأ الناس بذلك، لكنه صحيح. ضعه مع لاعبين أفضل، وسوف يحبه المشجعون أيضًا، بدلاً من إرسال هؤلاء اللاعبين والاستمرار في الخسارة. أعتقد أن المشجعين سيوافقون على ذلك أيضًا. بهذه الطريقة، سنكسب شيئًا من هذا الموسم بدلاً من إهداره."
- Getty Images Sport
توتنهام يبحث عن مدرب جديد قبل مواجهة أرسنال
سيبدأ توتنهام الآن البحث عن مدرب جديد ليحل محل فرانك قبل العودة إلى الملاعب لمواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد 22 فبراير.
ترجمة آلية بواسطة GOAL-e
