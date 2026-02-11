نجم توتنهام يعاني من إصابة في الرباط الصليبي الأمامي تنهي موسمه وتزيد من سوء الأسبوع البائس للنادي

حث نجم توتنهام السابق تيم شيروود النادي على إشراك لاعبيه الشباب في بقية مباريات الموسم. وقال لـ Casinostugan: "ما أود أن أراه هو أن يقوم أندية مثل توتنهام، التي لم يعد لديها ما تلعب من أجله في الدوري الإنجليزي الممتاز، باستدعاء لاعبيها المعارين وإعطاء الفرصة للشباب للعب. لقد خرجوا من كأس الاتحاد الإنجليزي. خرجوا من كأس كاراباو. إما دوري أبطال أوروبا أو لا شيء. إذا استعادوا أفضل لاعبيهم مثل ديجان كولوسيفسكي، نعم يمكنهم الفوز بدوري أبطال أوروبا، لكنك لن تذهب الآن وتوقع مع أي لاعب ليحدث فرقًا في دوري أبطال أوروبا. امنح الصغار الفرصة.

"توتنهام يعاني من أزمة إصابات، وأنا لا أشعر بأي تعاطف معهم في الوضع الحالي، لأن لديهم لاعبين وقد أرسلوهم بعيدًا. خذ أشلي فيليبس على سبيل المثال. لماذا اشتروه؟ لماذا أحضروه من بلاكبيرن؟ أعلم أنه قد يكون لاعبًا للمستقبل، لكن متى ستكتشفون هؤلاء اللاعبين؟ اللاعبون جاهزون للعب في الفريق الأول في وقت مبكر جدًا هذه الأيام، لذا دعونا نمنحهم الفرصة.

"لعب مايكي مور نصف موسم مع رينجرز. لقد كان يدخل ويخرج. أعده. قد يجد أن الدوري الإنجليزي يناسبه أكثر لأنه أبطأ قليلاً من الدوري الاسكتلندي. قد يتفاجأ الناس بذلك، لكنه صحيح. ضعه مع لاعبين أفضل، وسوف يحبه المشجعون أيضًا، بدلاً من إرسال هؤلاء اللاعبين والاستمرار في الخسارة. أعتقد أن المشجعين سيوافقون على ذلك أيضًا. بهذه الطريقة، سنكسب شيئًا من هذا الموسم بدلاً من إهداره."