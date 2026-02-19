نجم توتنهام "المجنون" يُعتبر "هدفًا سهلاً" للمنافسين، حيث يشرح مهاجم توتنهام السابق السبب الرئيسي وراء معاناة فريقه القديم

روميرو، الذي يرتدي شارة قائد توتنهام، تصدر عناوين الصحف بشكل سيئ هذا الموسم. فقد انتقد علناً سياسة التعاقدات التي يتبعها النادي بعد التعادل 2-2 مع مانشستر سيتي، حيث لعب المباراة رغم أنه كان يشعر بتوعك. وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد المباراة: "أردت أن أكون متاحاً لمساعدتهم رغم أنني لم أكن أشعر أنني بخير، خاصة أننا لم يكن لدينا سوى 11 لاعباً متاحاً - أمر لا يصدق ولكنه حقيقي ومخزٍ".

في المباراة التالية لتوتنهام، حصل روميرو على بطاقة حمراء خلال مباراة مع مانشستر يونايتد في أولد ترافورد. كان هذا الطرد مكلفًا، حيث خسر توتنهام المباراة 2-0. استمر المدرب الدنماركي توماس فرانك لمباراة واحدة فقط - خسارة أمام نيوكاسل - قبل أن يتم إعفاؤه من مهامه الإدارية.

تراجع توتنهام، الذي يعمل الآن تحت قيادة المدرب المؤقت إيغور تودور، إلى المركز 16 في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز - بفارق خمس نقاط فقط عن منطقة الهبوط. وتثار التساؤلات حول ما إذا كان الفريق سيخوض معركة من أجل البقاء.