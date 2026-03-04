نجم بايرن ميونيخ يقول إن فنسنت كومباني "يعرف ما الذي يحفزني" ويكشف عن الدور "المهم" الذي لعبه المدرب في صعوده إلى النجومية

شارك بافلوفيتش، البالغ من العمر 21 عامًا، في 32 مباراة مع بايرن ميونيخ في جميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم، حيث شارك في 25 مباراة منها كلاعب أساسي، في الوقت الذي يواصل فيه بايرن ميونيخ تألقه في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا. صعوده إلى الصدارة في النادي البافاري العملاق هو دليل على موهبته، لكنه يصر على أن المدرب البلجيكي كومباني يستحق الكثير من الفضل في ذلك.

في مقابلة مع قناة Sky Sport، سلط بافلوفيتش الضوء على الدور الحاسم الذي لعبه المدرب البلجيكي في صقل أسلوب لعبه، لا سيما في الجانب الدفاعي. "فينسنت كومباني له تأثير كبير جدًا. إنه يعرف ببساطة كيف ألعب كرة القدم، وكيف أفكر، كما أنه رفع مستواي الدفاعي إلى مستوى آخر. لهذا السبب هو مهم جدًا، ومن الممتع جدًا اللعب تحت قيادته"، أوضح لاعب الوسط.