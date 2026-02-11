نجم إيفرتون جاك غريليش يتحمل غرامة قضائية باهظة بعد أن تجاوز سيارته لامبورغيني البالغة قيمتها 210 آلاف جنيه إسترليني إشارة مرور حمراء

تلقى جريليش غرامة كبيرة من المحكمة ونقاط جزائية على رخصة قيادته بعد مخالفة مرورية ارتكبها بسيارته الفاخرة. واجه اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا، والذي يلعب حاليًا في جوديسون بارك على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي، مقاضاة من قبل شرطة ميرسيسايد بعد أن تم تصوير سيارته لامبورغيني وهي ترتكب مخالفة مرورية في أواخر العام الماضي.

نُظر في القضية في محكمة ليفربول الجزئية الأسبوع الماضي في "إجراء قضائي فردي" مغلق، وهي طريقة تُستخدم للتعامل مع الجرائم الجنائية البسيطة دون الحاجة إلى حضور المدعى عليه في المحكمة. أُدين جريليش ليس بمخالفة القيادة نفسها، ولكن لعدم تقديمه معلومات تتعلق بهوية السائق عندما طلبت منه السلطات ذلك.

أقر القاضي بول فاركوهار بخصم ست نقاط من رخصة قيادة اللاعب الدولي الإنجليزي. بالإضافة إلى النقاط، تم تغريم جريليش بمبلغ إجمالي قدره 1044 جنيهًا إسترلينيًا. وشمل هذا المبلغ غرامة قدرها 660 جنيهًا إسترلينيًا، و120 جنيهًا إسترلينيًا لتغطية تكاليف المقاضاة، و264 جنيهًا إسترلينيًا كرسوم إضافية للضحية. تم سحب التهمة الأصلية المتمثلة في تجاوز الإشارة الحمراء من قبل الشرطة بعد تأكيد الإدانة لعدم تحديد هوية السائق.