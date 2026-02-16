Getty
ترجمه
نجم إنتر يُنتقد باعتباره "غشاشًا" بعد أن اضطر رئيس الدوري الإيطالي إلى الاعتذار عن البطاقة الحمراء "الخاطئة بشكل واضح" التي حصل عليها يوفنتوس
كالولو يحصل على بطاقتين صفراوين ضد إنتر
هذا الاعتذار لن يكون له تأثير كبير في المخطط العام للأمور، حيث أن يوفنتوس قد فقد بالفعل نقاطًا ثمينة. لقد غضبوا بشدة عندما أطلق الحكم صافرة النهاية في ميلانو.
طُرد المدافع الدولي الفرنسي كالولو، الذي يُقال إنه محل اهتمام أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، في الدقيقة 42. حصل على بطاقة صفراء ثانية بعد أن سحب قميص نجم إنتر باستوني، الذي ألقى بنفسه على العشب وطالب بالحذر.
أظهرت الإعادة أن كالولو لم يتلامس مع اللاعب، لكن VAR لا يمكنه التدخل في توزيع البطاقات الصفراء، مما يعني أن القرار بقي على حاله. ولزيادة الطين بلة، شهد يوفنتوس انتر يسجل هدف الفوز في الدقيقة 90.
مسؤولو يوفنتوس غاضبون من حكم المباراة
واجه مدرب يوفنتوس لوتشيانو سباليتي ومدير كرة القدم جورجيو كيليني الحكم فيديريكو لا بينا في الشوط الأول للتعبير عن استيائهم. وقال كيليني، لاعب المنتخب الإيطالي السابق، أمام الصحافة بعد المباراة: "ما حدث غير مقبول. نحن هنا وليس لوتشيانو سباليتي لهذا السبب بالذات".
وتابع المدير التنفيذي داميان كومولي، رافضًا أن يترك البيانكونيري يعاني في صمت: "كان ذلك ظلمًا تامًا. خسر يوفنتوس ثلاث نقاط. لكن كرة القدم الإيطالية خسرت أكثر من ذلك. الرسالة الأولى موجهة إلى جماهيرنا - أعتذر عما شاهدوه. لا يمكننا القتال أو الفوز أو اللعب في ظل هذه الظروف. الرسالة الثانية موجهة إلى يوفنتوس - نحن متحدون ضد الظلم ولن نستسلم".
نجوم الدوري الإيطالي ينتقدون محاولة "خداع" المسؤولين
وقد علق جيانلوكا روتشي، مسؤول تعيين الحكام في الدوري الإيطالي، على الحادثة. وأقر بأن قرارًا مهمًا كان خاطئًا، معربًا عن أسفه لعدم تمكن VAR من التدخل، لكنه انتقد أيضًا أولئك الذين يسعون إلى "خداع" حكام المباراة.
وقال روكي لوكالة أنسا: "نشعر بخيبة أمل كبيرة، سواء من قرار لا بينا، الذي كان خاطئًا بشكل واضح، أو من عدم القدرة على استخدام تقنية VAR لتصحيحه.
لا بينا يشعر بالخزي ونحن نتعاطف معه، لكن عليّ أن أقول الحقيقة: إنه ليس الوحيد الذي أخطأ، لأن هناك محاكاة واضحة. هذا هو الأحدث في سلسلة طويلة في دوري يحاولون فيه كل ما في وسعهم لغشنا".
يصر روتشي على أن مسؤولي الدوري الإيطالي "قادرون على تحمل مسؤولية" أخطائهم، حيث يعترفون بارتكابهم أخطاء غريبة في بعض القرارات، لكنه انتقد المدربين البارزين لعدم دعمهم لهم. وأضاف: "لم يساعدونا أبدًا، بل جعلوا الأمور صعبة علينا".
وتابع قائلاً، وهو يواصل توجيه أصابع الاتهام إلى اللاعبين الذين يخرقون القواعد: "أعتقد أن على البعض أن يراجع ضميره. لأكون واضحاً، أنا أشير إلى أولئك الذين يخرجون إلى الملعب ويتصرفون بطريقة معينة".
- Getty Images
إنتر يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي
بفوزه على يوفنتوس، ابتعد إنتر بفارق ثماني نقاط عن غريمه التقليدي ميلان في صدارة جدول الدوري الإيطالي. كانت النتيجة متعادلة 1-1 بين الفريقين عندما طُرد كالولو، وكانت نتيجة المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات.
ناضل يوفنتوس بشجاعة لاستعادة التعادل عن طريق مانويل لوكاتيلي في الدقيقة 83، لكنه تعرض لضربة قاضية في الدقائق الأخيرة بفضل بيوتر زيلينسكي. وبذلك، يظل فريق سباليتي في المركز الخامس في الترتيب، بفارق 15 نقطة عن المتصدر إنتر. سيتمكن الفريق من الاستعانة بكالولو في مباراة الذهاب من الدور الفاصل في دوري أبطال أوروبا ضد العملاق التركي غالطة سراي يوم الثلاثاء، لكنه سيخوض مباراة السبت ضد كومو بقيادة سيسك فابريغاس بدونه بسبب عقوبة الإيقاف.
إعلان