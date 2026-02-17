Getty Images
نجم إنتر أليساندرو باستوني يعتذر بعد تلقيه تهديدات بالقتل بسبب شرائه بطاقة حمراء ليوفنتوس، الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً في الدوري الإيطالي
باستوني في قلب الجدل حول ديربي إيطاليا
على الرغم من الفوز بنتيجة 3-2، كانت الأجواء داخل وخارج فريق النيرازوري مختلطة بسبب البطاقة الحمراء المثيرة للجدل التي تصدرت عناوين وسائل التواصل الاجتماعي. تم طرد كالولو بسبب ارتكابه مخالفتين تستحقان الإنذار، حيث جاءت البطاقة الصفراء الثانية بعد أن اندفع باستوني توقعًا لتدخل من لاعب يوفنتوس، والذي لم يحدث أبدًا.
ترك الفرنسي في حالة من الذهول وغادر الملعب على مضض. كان باستوني نفسه قد حصل بالفعل على بطاقة صفراء، ولو لاحظ الحكم السقوط الخادع، لكان قد طرد لاعب إنتر بدلاً منه. ما زاد الطين بلة هو رد فعل الإيطالي على البطاقة الحمراء. احتفل باستوني علناً بالقرار، مما أثار انتقادات شديدة على الإنترنت ومن الصحافة، مع توجه أنظار العالم إلى الدوري، ولا سيما معايير التحكيم، التي أصبحت موضوعاً شائعاً بشكل متزايد بين المشجعين هذا الموسم.
لاعب إنتر يتحدث عن الحادثة المثيرة للجدل
منذ مباراة السبت، ظل باستوني صامتًا، لكنه انضم بعد ظهر الثلاثاء إلى مدربه كريستيان تشيفو في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة الأربعاء في دوري أبطال أوروبا ضد بودو/جليمت. واعتذر أمام وسائل الإعلام عن طريقة احتفاله، لكنه لم يعتذر عن الحادثة نفسها.
وقال: "أردت الحضور إلى هنا لأن ما حدث بعد يوم السبت كان أكثر بكثير مما كنت أتوقع أو أتخيل. انتظرت بضعة أيام لأراجع ما حدث.
"ما شعرت به كان احتكاكًا بذراعي، وهو ما تأكدت منه عندما شاهدت اللقطة مرة أخرى. أنا هنا لأتحمل المسؤولية. ما أندم عليه هو سلوكي اللاحق. للإنسان الحق في ارتكاب الأخطاء، ولكن عليه أيضًا واجب الاعتراف بها. لهذا السبب أنا هنا. أنا آسف لأنني تصرفت بهذه الطريقة، ومن الصواب أن أعترف بذلك.
"لكن، لا ينبغي أن تُحدد مسيرتي المهنية وشخصيتي بحادثة مثل هذه. لم أعتقد أنني سأثير كل هذا الضجيج، لاحظت الكثير من النفاق، سمعت أشخاصاً من الداخل يقولون أشياء لا ينبغي أن تُقال في السماء أو على الأرض. أشكر أولئك الذين وصفوني بـ"الغبي" وتركوا الأمر عند ذلك."
لاعب المنتخب الإيطالي يكشف عن تهديدات بالقتل
وواصل باستوني كشفه أن عائلته - بما في ذلك زوجته وابنته - تعرضت لتهديدات بالقتل بعد الحادث الذي وقع في ميلانو. وادعى اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا أن الإساءات عبر الإنترنت لم تؤثر عليه كثيرًا، ولهذا السبب لم يظهر في وقت سابق لتوضيح الموقف.
وأضاف: "لا، لم يؤثر ذلك عليّ كثيرًا. نحن معرضون كأشخاص. اعتدنا على هذا النوع من الهجوم الإعلامي، وقد أوضح رئيس (النادي) ذلك بشكل صحيح.
أنا قادر على التعامل مع الموقف، وأشعر بالأسف أكثر على زوجتي وابنتي اللتين تعرضتا لتهديدات بالقتل. كما أشعر بالأسف على الحكم لا بينا، وعلى كل من ليس معتادًا على التعرض لمثل هذه المواقف".
- Getty Images Sport
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يأمل إنتر وباستوني في طي صفحة الماضي والتركيز بشكل كامل على الأسابيع الحاسمة في حملتهم الأوروبية. على الرغم من تقدمهم بفارق ثماني نقاط عن منافسهم ميلان في صدارة الدوري الإيطالي، إلا أن العملاق الإيطالي أنهى الدوري في مركز خارج المراكز الثمانية الأولى في دوري أبطال أوروبا، مما أدى إلى خوضه مباراة فاصلة ضد بودو/جليمت.
وسيخوض الفريق مباراة الذهاب في النرويج يوم الأربعاء، قبل أن يعود إلى إيطاليا لخوض مباراة الإياب. ولن يستهين النيرازوري بخصمه، الذي حصد نقاطًا ضد مانشستر سيتي في وقت سابق من الموسم.
