نجم إنتر أليساندرو باستوني يعتذر بعد تلقيه تهديدات بالقتل بسبب شرائه بطاقة حمراء ليوفنتوس، الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً في الدوري الإيطالي

منذ مباراة السبت، ظل باستوني صامتًا، لكنه انضم بعد ظهر الثلاثاء إلى مدربه كريستيان تشيفو في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة الأربعاء في دوري أبطال أوروبا ضد بودو/جليمت. واعتذر أمام وسائل الإعلام عن طريقة احتفاله، لكنه لم يعتذر عن الحادثة نفسها.

وقال: "أردت الحضور إلى هنا لأن ما حدث بعد يوم السبت كان أكثر بكثير مما كنت أتوقع أو أتخيل. انتظرت بضعة أيام لأراجع ما حدث.

"ما شعرت به كان احتكاكًا بذراعي، وهو ما تأكدت منه عندما شاهدت اللقطة مرة أخرى. أنا هنا لأتحمل المسؤولية. ما أندم عليه هو سلوكي اللاحق. للإنسان الحق في ارتكاب الأخطاء، ولكن عليه أيضًا واجب الاعتراف بها. لهذا السبب أنا هنا. أنا آسف لأنني تصرفت بهذه الطريقة، ومن الصواب أن أعترف بذلك.

"لكن، لا ينبغي أن تُحدد مسيرتي المهنية وشخصيتي بحادثة مثل هذه. لم أعتقد أنني سأثير كل هذا الضجيج، لاحظت الكثير من النفاق، سمعت أشخاصاً من الداخل يقولون أشياء لا ينبغي أن تُقال في السماء أو على الأرض. أشكر أولئك الذين وصفوني بـ"الغبي" وتركوا الأمر عند ذلك."