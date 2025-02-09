ضحى بعرض ضخم من أجل 20 مليون يورو فقط .. نجم أتالانتا يرفض مفاوضات السعودية!

أندية الدوري الإنجليزي تستعد للانقضاض عليه في صيف 2025..

مع نهاية الميركاتو الشتوي في دوري روشن السعودي والدوريات الأوروبية الكبرى تبدأ كواليس تلك الفترة بالظهور أكثر على السطح، لكشف تحركات الأندية.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الكثير من النجوم ارتبط اسمهم بدوري روشن السعودي، لكن قلة من انضموا بالفعل لأندية المملكة خلال يناير الماضي على رأسهم جون دوران من أستون فيلا إلى النصر، وجالينو من بورتو إلى الأهلي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أما الراحلين فبالطبع كان استغناء الهلال عن نيمار دا سيلفا بفسخ العقد بالتراضي بين الطرفين هو أكبر المفاجآت، ليعود بعدها البرازيلي إلى سانتوس؛ حيث النادي الذي بدأ منه مسيرته الكروية.

لكن هناك أحد نجوم أوروبا من رفض عرضًا ضخمًا من أندية المملكة، فماذا حدث؟