نجم المنتخب الأمريكي لكرة القدم وستون ماكيني يستعد أخيرًا لتوقيع عقد جديد مع يوفنتوس ليصبح أحد اللاعبين الأعلى أجراً في ملعب أليانز ستاديوم

قال نجم المنتخب الأمريكي السابق براد فريدل لموقعGOAL مؤخرًا عندما سُئل عما إذا كان ماكيني يمكنه أن يلعب دورًا رئيسيًا في أحد الفرق الرائدة في الدوري الإنجليزي الممتاز - بعد أن عانى سابقًا من فترة إعارة صعبة في ليدز: "يجب أن ينضم إلى نادٍ رائع. إنه يحب اللعب بقوة داخل الملعب وخارجه، هذا أمر مؤكد. لكنه موهوب، إنه موهوب حقًا. لا أعتقد أن الدوري الإنجليزي الممتاز تمكن من رؤية ذلك لأن فترة وجوده في ليدز لم تكن الأفضل، لكن لا أعتقد أن الناس يجب أن يحكموا عليه بناءً على ذلك فقط لأنه يمتلك الكثير من الموهبة".

وأضاف أسطورة أمريكي آخر، تاب راموس، إلى GOAL عند مناقشة نفس الموضوع: "ويستون ماكيني لاعب يمكنه اللعب في أي مكان - في أي مركز على أرض الملعب. انظروا إلى ما فعله ليوفنتوس في الشهرين الماضيين، لقد استخدموه في كل مكان - من الظهير الأيمن إلى لاعب وسط، لاعب وسط مهاجم. دائمًا ما ينتهي به المطاف في منطقة الجزاء ويشكل خطرًا دائمًا. لطالما أحدث فرقًا. لنكون منصفين، فإن انتعاش يوفنتوس يعود جزئيًا إلى ويستون ماكيني، فقد كان جيدًا للغاية بالنسبة لهم.

"هل أود أن أراه ينتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز؟ يوفنتوس هو أحد تلك الأندية - أنت تتحدث عن نادٍ عظيم في جميع أنحاء العالم. أعتقد حقًا أن وستون ماكيني يمكنه تحسين أي فريق. أنا شخصيًا أود أن أراه يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ويلعب لفريق ينافس على الألقاب".