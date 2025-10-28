هل هو نجم البريمييرليج الشهير؟.. جماهير الكرة الإنجليزية تُحاول كشف هوية "اللاعب المجهول!"

أثارت النسخة الجديدة من بطولة “Baller League” ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور لاعب مقنّع قيل إنه نجم حالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليثير موجة من التكهنات بين المشجعين الذين حاولوا بشتى الطرق اكتشاف هويته الحقيقية.

انطلقت النسخة الثانية من البطولة مساء الإثنين، وسط أجواء حماسية ومشاركة أسماء لامعة من نجوم كرة القدم والإعلام ومواقع التواصل، وكان من بين مدربي الفرق شخصيات شهيرة مثل اللاعبة الدولية الإنجليزية كلوي كيلي، واليوتيوبر ونجم برنامج "The Traitors" نيكو أوميلانا، إلى جانب المهاجم السابق في البريمييرليج دانييل ستوريدج.

لكن الحدث الذي خطف الأضواء لم يكن الأهداف أو المهارات، بل الظهور الغامض للاعب مجهول الهوية، قيل إنه نجم نشط في الدوري الإنجليزي الممتاز، يرتدي قناعًا يخفي ملامحه بالكامل.