نجم الاتحاد أهان شعار الهلال ونصراوي خدش حياء جمهور الأهلي .. 2023-2024 موسم الحركات "اللا أخلاقية" في السعودية!

لجنة الانضباط اكتفت بالمتابعة عن بعد كما الجماهير، لكن مبررها حاضر وفقًا للوائح!

"لجنة الانضباط والأخلاق" واحدة من أكثر الجهات جدلًا خلال الموسم المنقضي لتوه من دوري روشن السعودي؛ الكثيرون يدينونها وقلة تشيد بدورها، وبين هذا وذاك ليس هناك رضا عن عملها بشكل عام.

قوانين اللجنة واضحة "لا نتعامل إلا مع اللقطات المرصودة من قبل الناقل الرسمي أو كتبها مراقب اللقاء أو حكم الساحة في تقاريرهما"، وهذا مبرر واضح وصريح لعدم التدخل في الكثير من الحالات، خاصةً في ظل القلق من دور الذكاء الاصطناعي.

لكن في المقابل، يقف الجمهور في المدرجات رافعًا لهواتفه المحمولة لرصد أي حركة أو إشارة من اللاعبين، فثمة كتيبة قادمة من أوروبا، ما كان محللًا لها هناك في القارة العجوز منه ما يعد جريمة في الثقافة والتقاليد السعودية والعربية بشكل عام.

فدعونا نستعرض في السطور التالية أبرز اللقطات "اللا اخلاقية" أو الاستفزازية التي لم ينل فاعلوها عقابًا عليها وأبت لجنة الانضباط التدخل فيها، بالتزامن مع نهاية موسم دوري روشن وقبل آخر مباراة في المسابقات السعودية بشكل عام في 2023-2024، والتي ستجمع الهلال بالنصر حيث نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في 31 من مايو الجاري..