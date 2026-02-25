نجمة إنجلترا وأرسنال ليا ويليامسون تحذر من احتمال إضراب بسبب مخاوف تتعلق برفاهية اللاعبين

لقد تم طرح جدول المباريات بشكل منتظم في الماضي كسبب محتمل لحدوث العديد من الإصابات، لا سيما عند مناقشة انتشار إصابات الرباط الصليبي الأمامي في مباريات السيدات. عندما تعرضت ويليامسون لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي في أبريل 2023، مما أدى إلى استبعادها من قيادة منتخب بلادها في كأس العالم ذلك العام، أعربت عن اعتقادها بأن مشاكل الجدول الزمني كانت عاملاً مساهماً في ذلك. وكانت نجمة أرسنال، بشكل لا يصدق، واحدة من 37 لاعبة غابت عن كأس العالم للسيدات 2023 بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي.

وقالت لصحيفة التلغراف أثناء فترة إعادة تأهيلها: "في الوقت الحالي، عندما يصلنا شهر أكتوبر، تقول الفتيات: 'أنا متعبة'، لأنهن يحملن عبئًا كبيرًا من الموسم السابق"، مشيرة إلى عدم وجود فترة راحة مناسبة بين المواسم. "في النهاية، أعتقد أن الطريقة التي تتعاملون بها مع كرة القدم النسائية في الوقت الحالي لن تسمح لكم بزيادة أسعار التذاكر أو جذب جماهير أكبر إلى الملاعب لأنكم لن تجدوا لاعبات لمشاهدتهن. نحن ندفع أنفسنا إلى الهاوية بهذه الطريقة، لذا يجب إيجاد حل ما قريبًا فيما يتعلق بالجدول الزمني، وإلا فإن الوضع لن يكون مستدامًا.

"كل شيء يتم بطريقة خاطئة عندما نضع الجدول الزمني. لقد حضرت بعض هذه الاجتماعات واستمعت إلى العملية وما زلت لا أفهم كيف، عندما يكون هناك شيء سيئ، لا يتم التعامل معه بجدية. الأمر واضح تمامًا - إنه ليس السبب الوحيد لجميع هذه الإصابات، ولكنه أحد الأسباب الرئيسية بنسبة 100٪.

"عندما يقومون - الفيفا واليويفا وجميع الأشخاص الرئيسيين - بوضع الجدول الزمني، يجب أن يكون دائمًا "الراحة أولاً". [يجب أن يقولوا]، "بصفتك رياضيًا محترفًا، لكي تتمكن من الأداء على مدار العام، يجب أن تحصل على أربعة أسابيع راحة في نهاية الموسم وستة أسابيع قبل الموسم، حتى لا تضر بصحتك". لكن في نهاية كأس العالم، عادت بعض الفتيات وحصلن على خمسة أيام راحة. خمسة أيام، بعد الوصول إلى النهائي".

وهي ليست الوحيدة التي أثارت هذه المخاوف، حيث كانت زميلتها السابقة في فريق أرسنال فيفيان ميدما ومدربة منتخب إنجلترا سارينا ويجمان من بين آخرين تحدثوا بصراحة عن هذا الموضوع في السابق.