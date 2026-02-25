Getty
ترجمه
نجمة إنجلترا وأرسنال ليا ويليامسون تحذر من احتمال إضراب بسبب مخاوف تتعلق برفاهية اللاعبين
إصابات كثيرة: الأسودات تعاني من غيابات منذ يورو 2025
عادت ويليامسون إلى منتخب إنجلترا هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ أن قادت منتخب بلادها إلى المجد في بطولة أمم أوروبا 2025 في يوليو الماضي. وقد غابت المدافعة عن الملاعب بسبب إصابة في الركبة تطلبت إجراء عملية جراحية، بعد أن تعرضت لهذه الإصابة خلال تلك البطولة، ونتيجة لذلك لم تشارك سوى في ثلاث مباريات فقط مع أرسنال طوال الموسم.
وهي ليست النجمة الوحيدة في فريق "الأسود" التي غابت عن الملاعب لفترة طويلة منذ بطولة أمم أوروبا. فقد غابت كل من أليكس غرينوود، وهانا هامبتون، ولورين هيمب، ولورين جيمس، وكلوي كيلي، وميشيل أجيمانغ، ونيام تشارلز، وإيلا تون عن الملاعب لمدة ستة أسابيع على الأقل منذ أن ساعدن إنجلترا في الاحتفاظ بلقبها الأوروبي، إلى جانب لوسي برونز، وكيرا والش، وأجي بيفر-جونز، وبيث ميد، من بين أخريات قضين فترة طويلة خارج الملاعب هذا الموسم.
- Getty Images
لماذا يحدث الكثير من الإصابات؟ لا يزال الجدول الزمني موضع خلاف
لقد تم طرح جدول المباريات بشكل منتظم في الماضي كسبب محتمل لحدوث العديد من الإصابات، لا سيما عند مناقشة انتشار إصابات الرباط الصليبي الأمامي في مباريات السيدات. عندما تعرضت ويليامسون لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي في أبريل 2023، مما أدى إلى استبعادها من قيادة منتخب بلادها في كأس العالم ذلك العام، أعربت عن اعتقادها بأن مشاكل الجدول الزمني كانت عاملاً مساهماً في ذلك. وكانت نجمة أرسنال، بشكل لا يصدق، واحدة من 37 لاعبة غابت عن كأس العالم للسيدات 2023 بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي.
وقالت لصحيفة التلغراف أثناء فترة إعادة تأهيلها: "في الوقت الحالي، عندما يصلنا شهر أكتوبر، تقول الفتيات: 'أنا متعبة'، لأنهن يحملن عبئًا كبيرًا من الموسم السابق"، مشيرة إلى عدم وجود فترة راحة مناسبة بين المواسم. "في النهاية، أعتقد أن الطريقة التي تتعاملون بها مع كرة القدم النسائية في الوقت الحالي لن تسمح لكم بزيادة أسعار التذاكر أو جذب جماهير أكبر إلى الملاعب لأنكم لن تجدوا لاعبات لمشاهدتهن. نحن ندفع أنفسنا إلى الهاوية بهذه الطريقة، لذا يجب إيجاد حل ما قريبًا فيما يتعلق بالجدول الزمني، وإلا فإن الوضع لن يكون مستدامًا.
"كل شيء يتم بطريقة خاطئة عندما نضع الجدول الزمني. لقد حضرت بعض هذه الاجتماعات واستمعت إلى العملية وما زلت لا أفهم كيف، عندما يكون هناك شيء سيئ، لا يتم التعامل معه بجدية. الأمر واضح تمامًا - إنه ليس السبب الوحيد لجميع هذه الإصابات، ولكنه أحد الأسباب الرئيسية بنسبة 100٪.
"عندما يقومون - الفيفا واليويفا وجميع الأشخاص الرئيسيين - بوضع الجدول الزمني، يجب أن يكون دائمًا "الراحة أولاً". [يجب أن يقولوا]، "بصفتك رياضيًا محترفًا، لكي تتمكن من الأداء على مدار العام، يجب أن تحصل على أربعة أسابيع راحة في نهاية الموسم وستة أسابيع قبل الموسم، حتى لا تضر بصحتك". لكن في نهاية كأس العالم، عادت بعض الفتيات وحصلن على خمسة أيام راحة. خمسة أيام، بعد الوصول إلى النهائي".
وهي ليست الوحيدة التي أثارت هذه المخاوف، حيث كانت زميلتها السابقة في فريق أرسنال فيفيان ميدما ومدربة منتخب إنجلترا سارينا ويجمان من بين آخرين تحدثوا بصراحة عن هذا الموضوع في السابق.
هل يمكن أن يضرب اللاعبون عن العمل بسبب مخاوفهم؟ ويليامسون لا "يستبعد" هذا الاحتمال
بالنظر إلى قائمة الإصابات الطويلة التي تعرض لها لاعبو إنجلترا، لم يكن من المستغرب أن تُسأل ويليامسون في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء عن الأسباب التي تعتقد أنها وراء ذلك. أجابت: "لن نعرف على وجه اليقين، لكنني لا أعتقد أن الناس يعترضون على الجدول الزمني من أجل المتعة. هناك أسباب وراء ذلك. إذا استمعت إلى مجموعة اللاعبات، فمن الطبيعي أننا نريد أن نلعب طوال الوقت، لكن كلما زاد نجاحك - وهذا الفريق حقق نجاحًا كبيرًا - قل وقت الراحة المتاح لك وزاد خطر الإصابة. إنه تراكم. أنا متأكدة من أن اللاعبات يفضلن الحضور واللعب، لكننا نستخدم صوتنا ونحاول المشاركة في المحادثات مع الإدارة العليا حتى يتعرفوا على وجهة نظرنا على الأقل. أما إذا كانوا يستمعون إلينا أم لا، فهذا خارج عن سيطرتنا".
عندما سُئل عما إذا كان اللاعبون سيفكرون في اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، مثل الإضراب، قال ويليامسون: "لم أجري أي محادثات حول هذا الموضوع حتى الآن، ولكن إذا شعر مجموعة من الأشخاص أن صوتهم لا يُسمع، فإن التاريخ يشير إلى أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنهم من خلالها أن يُسمع صوتهم. لن أستبعد هذا الخيار أبدًا. لا أعتقد أننا وصلنا إلى هذه المرحلة الآن. أعتقد أننا ما زلنا في مرحلة يمكننا فيها التعاون والاستماع والتثقيف".
- Getty
الإصابات تحرم إنجلترا من لاعبين أساسيين في تصفيات كأس العالم
ستواجه إنجلترا أوكرانيا وأيسلندا الأسبوع المقبل في أول مباراتين لها في تصفيات كأس العالم للسيدات 2027. بسبب الإصابات الأخيرة، سيتعين على مدربة فريق Lionesses سارينا ويجمان أن تراعي وقت لعب بعض اللاعبات، بما في ذلك ويليامسون، حيث يواصلن استعادة لياقتهن البدنية الكاملة. كما لا تزال هناك بعض الغيابات المهمة، بما في ذلك تون وميد وتشارلز وأجيمانغ.
ومع ذلك، فإن حامل لقب بطولة أوروبا لديه ما يكفي لبدء حملة التصفيات بقوة، وسيكون ذلك ضروريًا إذا أرادت الصدارة في المجموعة التي تضم أيضًا إسبانيا والحصول على المقعد الوحيد المتاح للتأهل التلقائي إلى البطولة في البرازيل.
إعلان