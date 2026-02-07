Getty Images Sport
ترجمه
نجمة المنتخب الأمريكي لكرة القدم كاتارينا ماكاريو ترفض عقدًا جديدًا مع تشيلسي بعد إهمالها في دوري أبطال أوروبا للسيدات وسط اهتمام عالمي بانتقالها
- Getty Images Sport
ماذا حدث؟
أفادت التقارير أن نجمة المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات رفضت عرضًا جديدًا من تشيلسي، مما يجعلها أقرب إلى رحيل محتمل. انضمت ماكاريو إلى النادي في عام 2023 بعد أن غادرت ليون في صفقة انتقال مجانية، وكان من المقرر أن يستمر عقدها الأصلي حتى صيف هذا العام.
قرار عدم توقيع العقد الأخير سيجعل الأندية في جميع أنحاء العالم في حالة تأهب قصوى. ارتبط اسم ماكاريو بشكل كبير بالانتقال إلى الدوري الوطني لكرة القدم النسائية (NWSL)، حيث لم تلعب بعد بعد أن اختارت بدء مسيرتها في أوروبا. من المؤكد أن الأندية الأوروبية ستكون مهتمة أيضًا، حيث أثبتت ماكاريو نفسها في أعلى مستويات هذه الرياضة في تلك المنطقة من العالم أيضًا.
ومع ذلك، لن تتمكن من إثبات ذلك في المستقبل القريب. تم استبعاد ماكارو مؤخرًا من تشكيلة تشيلسي في مباريات خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا، مما زاد من التكهنات بأنها في طريقها للرحيل.
نشرت صحيفة The Guardian لأول مرة خبر رفض ماكاريو عرض تشيلسي.
- Getty Images Sport
فترة ماكاريو في تشيلسي
حققت ماكاريو نجاحًا كبيرًا منذ انتقالها إلى تشيلسي، حيث فازت بأربعة ألقاب، بما في ذلك لقبين في الدوري الممتاز للسيدات. بالإضافة إلى ذلك، ساعدت البلوز في الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة، مما ساعد تشيلسي على تحقيق الثلاثية في موسم 2024-25.
خلال موسم 2024-25، برزت ماكاريو كثالث أفضل هدافة في تشيلسي برصيد 11 هدفًا، لتحتل المركز الثالث في قائمة هدافي النادي بعد جورو ريتين (12) وأجي بيفر-جونز (13). والأهم من ذلك، شهد موسم 2025-26 مشاركة ماكاريو في 32 مباراة، بعد أن تخلصت على ما يبدو من قائمة إصاباتها المختلفة. لعبت 16 مباراة فقط في الموسم السابق بعد عودتها من إصابة في الرباط الصليبي الأمامي تعرضت لها خلال فترة لعبها في ليون.
خاضت ماكاريو هذا الموسم 12 مباراة مع البلوز. لم تسجل أي هدف في الدوري حتى الآن، لكنها ساهمت في تسجيل هدفين في تسع مباريات. ومع ذلك، سجلت هدفين في ثلاث مباريات فقط في دوري أبطال أوروبا.
- Getty Images Sport
زاوية المنتخب الأمريكي للسيدات
بعد أن غابت عن موسم 2023 بأكمله ومعظم موسم 2024 بسبب الإصابات، عززت ماكاريو مكانتها مع المنتخب الأمريكي في عام 2025، حيث قادت الفريق في عدد الأهداف المسجلة بثمانية أهداف في 10 مباريات لعبتها. بفضل لعبها في دور أكثر تقدمًا بسبب غياب ثلاثي الإسبريسو الشهير في الفريق، برزت ماكاريو كرمز هجومي للمنتخب الأمريكي للسيدات، وحجزت مكانها في طريقه إلى كأس العالم القادم.
جاءت عودة ماكارو تحت قيادة مدربة المنتخب الوطني إيما هايز، وهي نفس المدربة التي جلبتها إلى تشيلسي في المقام الأول قبل أن توقع عقدًا لقيادة المنتخب الأمريكي للسيدات في طريقه إلى أولمبياد 2024.
- Getty Images
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يحتل تشيلسي حالياً المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المقرر أن يواجه توتنهام يوم الأحد في مباراته القادمة بالدوري. بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا، لا يزال البلوز يشارك أيضاً في كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة، حيث من المقرر أن يلعب النادي في نهائي الأخير يوم 15 مارس ضد مانشستر يونايتد.
إعلان