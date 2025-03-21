بعد تسريب نتائج التوثيق .. اتحاد الكرة يفاجئ الهلال والنصر والاتحاد والأهلي بقرار جديد

ماذا فعل اتحاد الكرة السعودي؟!

يبدو أن انتظار الشارع الرياضي السعودي بكل ميوله المختلفة، لنتائج عمل فريق توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، لمعرفة عدد ألقاب كل نادٍ؛ سيطول أكثر وأكثر.

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عدد كبير من الأندية على رأسها الهلال، كانت قد طلبت في وقتٍ سابق، توثيق تاريخ كرة القدم السعودية؛ للابتعاد عن الجدل المثار بشأن الألقاب الرسمية وغير الرسمية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبالفعل.. تم الاتفاق بين الأندية والاتحاد السعودي لكرة القدم، على تأسيس فريق أو لجنة خاصة لتوثيق البطولات؛ تتضمن ممثلًا لكل نادٍ، يقدم اقتراحاته.