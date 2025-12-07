Houssamidineben Ahmed GFX GOAL ONLYGOAL AR
تحدى السعودية، استفز ناصر الشمراني وعانى أحمد الرواس لمجاراته .. حسام الدين أحمد "فاكهة" برنامج المجلس "أكثر من مجرد صحفي في جزر القمر"!

نبذة عن السيرة الذاتية لحسام الدين أحمد، وطرائفه في برنامج "المجلس"..

مؤكد أنك شعرت من قبل بـ"قبول" تجاه شخص تقابله لأول مرة، حتى ترك في نفسه أثرًا طيبًا، رغم أنه من المفترض أن تحمل تلك اللقاء بعض الحذر في التعامل وما إلى ذلك .. لكن إن أردت مثالًا حيًا فعليًا على ذلك في الوقت الراهن، فما عليك سوى الجلوس أمام حلقات برنامج "المجلس" عبر شبكة قنوات "الكاس".

البرنامج يعج بنجوم الكرة والإعلام من مختلف أنحاء الوطن العربي، يمكنك أن تتحدث عن "خفة الظل" التي يضفيها العماني أحمد الرواس على كل حلقة، أو عن طريقة إدارة خالد جاسم للحوار بينما من حوله أكثر من عشرة رجال جميعهم يريد التحدث حتى يتطور الموقف لنقاش حاد في بعض الأحيان، إلخ.

لكن عن "القبول منقطع النظير" فهذا عرفناه مع إطلالة صحفي جزر القمر "حسام الدين أحمد"، الذي بدأ مهمته في "المجلس" مع انطلاق كأس العرب قطر 2025.

  • من هو حسام الدين أحمد؟

    نبدأ أولًا بنبذة بسيطة عن حسام الدين أحمد الذي خطف الأنظار سريعًا إليه..

    هذا الرجل الذي يجاهد للتحدث باللغة العربية، كونها ليست باللغة الأم في بلاده بل "القمرية"، وعلى قدر بساطته إلا أنه رئيس جمعية الصحفيين الرياضيين في بلاده.

    ويعمل حسام الدين أحمد رئيسًا لقسم الرياضة في التليفزيون الوطني "ORTC" في جزر القمر، حيث بدأ العمل به في يونيو 2023.

    لكن رغم أن الرياضة هي عمله الأول إلا أن حساب "فاكهة المجلس" على منصة "فيس بوك" يعج بالعديد من الأنشطة المختلفة سواء الدينية أو المجتمعية في بلاده، فالتواضع الذي ترونه في حلقات "الكاس"، يخفي وراءه شخصية رائدة في بلادها.

    والآن لننتقل للحديث عن أبرز المواقف الطريفة لحسام الدين أحمد خلال ظهوره عبر "المجلس"..

  • "النوم" يمنعه من تحليل افتتاح كأس العرب!

    كل مهتم بمتابعة الساحرة المستديرة مؤكد أنه كان حريصًا على متابعة المباراة الافتتاحية لكأس العرب قطر 2025 بين منتخبي تونس وسوريا، وحفل الافتتاح، فكيف حال من يتولى مهمة تحليل تلك المباريات! .. لكن وضع حسام الدين أحمد كان مختلفًا..

    الرجل حضر في الأول من ديسمبر 2025 لبرنامج "المجلس"، وبينما يسأله المقدم خالد جاسم عما إذا كان قد شاهد حفل الافتتاح والمباراة، فاجأه بالرد: "لا، كنت نائمًا"، لينفجر الحضور في الضحك.

    الأجمل من ذلك، عندما مازحه الحاضرين بألا يكون صريحًا لهذه الدرجة، رد: "نحن في جزر القمر تربينا على قول الحقيقة".

  • تحدى السعودية .. ثم تراجع

    منتخب جزر القمر التقى بنظيره السعودي في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العرب قطر 2025، في لقاء حسمه الأخضر لصالحه.

    لكن حسام  الدين أحمد كان له تحدٍ خاص مع السعودية قبل المباراة، حيث قال: "نحن الأقرب للفوز من المنتخب السعودي، سنفوز 2-0".

    الطريف أنه في يوم المباراة، عندما تم سؤاله عن توقعاته، تراجع عن تحديه قائلًا: "أثق أننا سنسجل هدفًا، لا أتحدى السعودية (يضحك)، لكن الكفة 50/50، سنتعادل سويًا".

    وواصل: "عندما قلت إننا سننتصر، كنا نمرح ونمزح".

  • لم ييأس .. تحدى المغرب

    أسود الأطلس هزموا جزر القمر في الجولة الأولى من كأس العرب 2025 بثلاثية مقابل هدف وحيد، لكن هذا لم يهدئ من عزيمة حسام الدين أحمد..

    الصحفي المبتسم قرر تحدث نظيره المغربي عادل رحموني في حلقة "المجلس"، قائلًا: "انتصرتم علينا اليوم، لكن في كأس أمم إفريقيا سنلتقي في المباراة الافتتاحية، ووقتها الفوز لجزر القمر".

    وأضاف: "سننتصر في الرباط"، ثم ابتسم قائلًا: "دعونا نعود للحديث عن كأس العرب!".

  • استفزازه لناصر الشمراني

    أما عن تفاعله أثناء المباراة (السعودية وجزر القمر)، فشاهد بنفسك كيف كان يستفز ناصر الشمراني؛ نجم الأخضر السابق، بخفة ظل متناهية..

  • في الأخير .. يحتفل بفوز السعودية "راقصًا"

    وبخفة ظله ورغم التحدي الذي أطلقه قبل المباراة سواء بالفوز أو التعادل أمام الأخضر السعودي، ظهر "راقصًا" في "المجلس" محتفلًا بفوز خصمه!

  • من "المسجد" إلى "الفندق" فـ"المجلس"

    رغم القبول الكبير الذي أضفاه صحفي جزر القمر في نفوس مشاهدي "المجلس" إلا أنه لم تنس له أخذ جولة في العاصمة القطرية "الدوحة" بسوق واقف، للحديث مع الجمهور عن قرب من قبل، قائلًا: "أنا أذهب للمسجد والفندق والمجلس فقط".

    تلك الفرصة منحه إياها خالد جاسم في حلقة الأمس، حيث سمح له بالمغادرة للذهاب للسوق، وأخذ جولة، وبينما كان يظن حسام أنه يمزح في البداية، قبل أن يضطر للاستجابة بعد ذلك.

    الطريف أنه بعد قيامه من المجلس، وقف خلف الكاميرات، قائلًا بروحه المرحة: "سأقف أستمع إليكم"، قبل أن يغادر في الأخير.

  • جولته في سوق واقف .. مزاحه مع جمهور السعودية

    أما عن جولة حسام الدين أحمد في سوق واقف، فلم تخل من المرح والمزاح، حيث التقى بجماهير مختلف الدول، وتناول بعض الوجبات القطرية.

    لكن اللافت هو لقائه مع جمهور السعودية، حيث لم يجرؤ هنا على تحديهم من جديد، إذ عند سؤاله عن لقاء الأخضر والمغرب، أجاب بضحكة تخفي وراءها بعض الحذر - مازحًا بالطبع -: "لا بد السعودية والمغرب ستتأهلان للنهائي".

  • فعاليات الغناء بالقمرية في "سوق واقف"

    رغم الخجل الذي يظهر على وجهه إلا أن حسام الدين أحمد وقف أمام حشد من الجماهير في سوق واقف، مغنيًا باللغة الدراجة في جزر القمر..

  • وماذا عن أحمد الرواس؟

    من يضاهي حسام الدين أحمد في "خفة الظل" ببرنامج "المجلس" هو العماني أحمد الرواس، لكن الأخير غير قادر على التواصل معه بشكل جيد، حيث لا يجيد الحديث باللغة العربية الفصحى.

    يمكنك أن تشاهد هنا إلى أي درجة الرواس – بلطافة – متضرر من حديث ابن جزر القمر باللغة العربية..

    🤣 ضيوف مضطرون للفصحى… حسام الدين القمري يسيطر على الجميع!

  • رقصته الشهيرة مع جمال مبارك

    الختام مع أحد اللقطات التي انتشرت بشكل كبير من "المجلس"، وهي وصلة الرقص بين حسام الدين أحمد وجمال مبارك..

    🔥 أجواء مشتعلة بين جمال مبارك وحسام الدين القمري… ضحك ومفاجآت!

