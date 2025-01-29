"اللعنة عليك وسنواصل القتال!" .. ناصر الخليفي يتعرض للهجوم في ألمانيا

مرة أخرى.. كان ناصر الخليفي، رئيس مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات "بي إن سبورتس"، والذي يرأس أيضًا رابطة الأندية الأوروبية؛ في مرمى نيران الجماهير الألمانية.

الخليفي تعرض لحملة هجوم شرسة في نوفمبر الماضي، خلال خسارة الفريق الباريسي (0-1) أمام نادي بايرن ميونخ، وفي ألمانيا بالذات؛ ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

وعاد باريس سان جيرمان لزيارة ألمانيا مجددًا، مساء يوم الأربعاء؛ عندما فاز هذه المرة (4-0) على نادي شتوتجارت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مرحلة الدوري، بالمسابقة القارية الكبرى.

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هُنا.. تعرض الخليفي لهجومٍ عنيف للغاية من الجماهير الألمانية، طوال مجريات مباراة باريس ومستضيفه شتوتجارت.