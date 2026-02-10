نادي إنتر ميامي الذي يلعب له ليونيل ميسي يتفوق على نادي LAFC الذي يلعب له سون هيونغ-مين ليصبح، حسب ما ورد، النادي الأكثر قيمة في دوري MLS بقيمة 1.45 مليار دولار.

بلغ متوسط قيمة الامتياز 767 مليون دولار، وبلغت القيمة الإجمالية لجميع امتيازات MLS 23 مليار دولار. ارتفعت قيمة الامتياز المتوسط بنسبة 39 في المائة مقارنة بتقييمات Sportico لعام 2021.

ومع ذلك، كانت هناك بعض المخاوف بشأن التفاوت المتزايد بين الأغنياء والفقراء في الدوري. تبلغ قيمة إنتر ميامي 3.4 أضعاف قيمة CF مونتريال (480 مليون دولار). مع عدم قوة عائدات التلفزيون الوطني مثل NBA و NFL ونظرائها الآخرين، قد يؤثر ذلك على جودة ما يحدث على أرض الملعب.

وفقًا لـ Sportico، تحقق فرق MLS إيرادات صافية تبلغ 5 ملايين دولار فقط بعد خصم تكاليف الإنتاج من Apple. بالمقارنة، تحقق فرق NHL إيرادات صافية تبلغ حوالي 40 مليون دولار. أيضًا، على الرغم من ارتفاع قيمة الفرق، تواجه بعض مجموعات الملاك صعوبة في بيع أنديتها. وقد واجه فريقا Vancouver Whitecaps و San Jose Earthquakes صعوبات في هذا الصدد.

قال أكسل شوستر، الرئيس التنفيذي لفريق Whitecaps، لـ Sportico: "كان لدينا أكثر من 30، تقريبًا 40 مجموعة وقعت اتفاقية عدم إفشاء المعلومات ودخلت غرفة البيانات لدينا وأجرت تحليلًا كاملًا لوضعنا". "لم تبدِ أي مجموعة منها اهتمامًا بشراء حتى 1٪ من هذا النادي، لأنهم جميعًا يعتقدون أن وضعنا هنا، والسوق والوضع الذي نحن فيه ليس شيئًا يمكن الاستثمار فيه".