نابولي ضد ميلان | عُذر البرد ليس أقبح من جريمة أليجري تجاه مودريتش .. وروح مارادونا تشكرك يا هويلوند!

ما أصعب أن يفقد حامل اللقب فرصه في الحفاظ على عرشه، لكن ما مر به ميلان وجماهيره الليلة أمام نابولي هو السيناريو الأصعب لخسارة أي بطل، حيث ودع كأس السوبر الإيطالي من الدور نصف النهائي دون أي بصمة تذكر، في البطولة المذاعة بشكل حصري على تطبيق "ثمانية" الناقل الحصري لدوري روشن السعودي للمحترفين، وصاحب حقوق بث مباريات السوبر الإيطالي.

ميلان ابتلع الطعم الذي وضعه أنطونيو كونتي، المدير الفني لنابولي مكشوفًا، فاستحوذ على الكرة بنسبة قاربت الـ60%، لكن نتيجة المباراة الأخيرة كانت واضحة للجميع (2-0) لنابولي الذي كان أكثر حسمًا وخرج حاملًا تذكرة التأهل إلى النهائي في انتظار الفائز من مباراة إنتر وبولونيا، غدً الجمعة في "الأول بارك".

ويُدين نابولي في هذا الانتصار لنجمه الأول بدون منازع، الدنماركي راسموس هويلوند الذي صنع الهدف الأول لديفيد نيريس بالدقيقة 39، وسجل بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة 64 بعد اختراق وتسديدة أرضية رائعة فشل الفرنسي مايك ميانان في التعامل معها.