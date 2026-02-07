Goal.com
Claudio D'Amato و محمود خالد

بعشرة لاعبين وهدف أذاق دي روسي الندم .. تقييمات نجوم نابولي في الفوز على جنوى!

نابولي يخطف فوزًا في اللحظات الأخيرة..

على الرغم من مواصلته للقاء بعشرة لاعبين، إلا أن نابولي حقق انتصارًا مثيرًا على جنوى، في الدقيقة 90+5، وهو الذي لم يكن متوقعًا، بالنظر إلى سير المباراة.

دي روسي يمكن أن يشعر بالمرارة، بسبب السذاجة الشديدة للاعب كورنيه الذي دخل الملعب حديثًا، والذي ارتكب خطأً في منطقة الجزاء على فيرجارا، في الوقت المحتسب بدل الضائع، مما كلف جنوى نقطة التعادل التي كانت قريبة.

وإذا فكرنا أن الآزوري قد عقدوا الأمور على أنفسهم - كما حدث كثيرًا هذا الموسم - بسبب خطأين فادحين من بونجورنو الذي لم يكن في مستواه المعتاد، فقد كلفا فريق كونتي هدفين، حيث تأخروا بعد 3 دقائق بركلة جزاء من مالينوفسكي (خطأ ميريت على فيتينا، الذي "أطلقه" إلى المرمى بتمريرة مميزة من لاعب تورينو السابق)، لكنه تمكن من قلب النتيجة بهدف من هويلوند، وتسديدة من 25 مترًا من ماكتوميناي، الذي خرج في الشوط الثاني بسبب مشكلة في عضلة المؤخرة.

في الشوط الثاني، سيطر جنوى على الملعب، وتناول نابولي المباراة برعونة، وشكر كولومبو، في الدقيقة 57، بونجورنو على هدية أخرى قدمها للروسوبلو، حيث سجل هدفًا في مرمى نابولي ليحقق التعادل 2-2. وزاد من تعقيد خطط كونتي الحصول على البطاقة الصفراء الثانية لخوان جيسوس، والتي تُرجمت إلى طرد في الدقيقة 76.

لم يستغل لاعبو ليجوريا التفوق العددي، ودفعوا الثمن في الوقت المحتسب بدل الضائع: تجاوز كورنت فيرجارا في منطقة الجزاء وسجل هويلوند من ركلة جزاء، هدفه الثاني، ليمنح 3 نقاط "مستحيلة" لبطل إيطاليا الذي بقي في المركز الثالث في الترتيب.

  • تقييمات جنوى

    دخول كورنيه (4) وكولومبو (7) بقوة ولا يرحم، تصفيق أيضًا لفيتينا (6.5). باستثناء مالينوفسكي (6.5)، وسط جنوى راسب: 5 لفريندروب وإيلرتسون. أوستيغارد (5) يعاني أمام هويلوند، بيجلو (5.5) متردد في التعادل 1-1 للأزرق.

    تقييمات جنوى (3-5-2): بيجلو 5.5؛ ماركاندالي 6، أوستيجارد 5، فاسكيز 5.5؛ نورتون-كافي 5.5، مالينوفسكي 6.5 (74' ماسيني)، فريندروب 5، إليرتسون 5، مارتن 5.5 (74' ميسياس)؛ فيتينا 6.5 (89' كورنيه 4)، كولومبو 7 (64' إيكوبان 6.5). مدرب: دي روسي.

  • تقييمات نابولي

    يؤكد بونجورنو موسمه الذي لا يُنسى (4)، ويغادر خوان جيسوس (4.5) نابولي في الدقيقة 10 بسبب سذاجته، ويقود ماكتوميناي (7.5) الآزوري إلى التعادل في الشوط الأول، ويكون هويلوند (7.5) لا يرحم. فيرجارا (7)، الذي كان باهتًا حتى ذلك الحين، حصل على ركلة الجزاء التي حققت الفوز. دخل جيوفاني (5) دون أن يؤثر، ولأسباب تكتيكية، تم استبداله بدوره بعد طرد مواطنه بالبطاقة الحمراء.

    تقييمات نابولي (3-4-2-1): ميريت 6؛ رحماني 6، بونجورنو 4 (60' بيوكما 6)، خوان جيسوس 4.5؛ جوتيريز 6، لوبوتكا 6.5، ماكتوميناي 7.5 (46' جيوفاني 5؛ 77' أوليفيرا)، سبينازولا 6؛ فيرغارا 7، إيلماس 6.5؛ هويلوند 7.5. المدرب: كونتي.

  • تقرير مباراة جنوة ونابولي

    جنوى - نابولي (2-3)

    الهدافون: 3' ركلة جزاء مالينوفسكي (جينوا)، 20' هوجلوند (نابولي)، 21' ماكتوميناي (نابولي)، 57' كولومبو (جينوا)، 95' ركلة جزاء هوجلوند (نابولي)

    جنوى (3-5-2): بيجلو 5.5؛ ماركاندالي 6، أوستيجارد 5، فاسكيز 5.5؛ نورتون-كافي 5.5، مالينوفسكي 6.5 (74' ماسيني)، فريندروب 5، إليرتسون 5، مارتن 5.5 (74' ميسياس )، فيتينها 6.5 (89' كورنت 4)، كولومبو 7 (64' إيكوبان 6.5). مدرب: دي روسي.

    نابولي (3-4-2-1): ميريت 6؛ رحماني 6، بونجورنو 4 (60' بيوكما 6)، خوان جيسوس 4.5؛ جوتيريز 6، لوبوتكا 6.5، ماكتوميناي 7.5 (46' جيوفاني 5؛ 77' أوليفيرا)، سبينازولا 6؛ فيرغارا 7، إيلماس 6.5؛ هويلوند 7.5. مدرب: كونتي.

    الحكم: ماسا

    اللاعبون الذين حصلوا على بطاقات صفراء: ميريت (ن)، فاسكيز (ج)، ماركاندالي (ج)، سبينازولا (ن)

    طرد: خوان جيسوس في الدقيقة 76 بسبب إنذارين.

0