Getty Images Sport
(مُحدث) أخبار الانتقالات | برشلونة يبدأ مفاوضات التجديد لنجمه وليفربول يخطف موهبة جديدة!
برشلونة يحصن فيرمين لوبيز
أكد الصحفي "فابريزيو رومانو" أن إدارة برشلونة بدأت محادثات رسمية لتمديد عقد نجمها الشاب فيرمين لوبيز لضمان استمراره لفترة طويلة داخل كامب نو.
باريس سان جيرمان يعلن صفقة درو فيرنانديز
اكتملت رسمياً عملية انتقال الموهبة الصاعدة درو فيرنانديز من صفوف برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما فضل خريج لاماسيا بدء تحدٍ جديد في العاصمة الفرنسية.
يوفنتوس يدرس استعادة كولو مواني
ذكر "رومانو" أن يوفنتوس يدرس حالياً إمكانية التعاقد مع المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني.
السيدة العجوز تضع المهاجم كخيار هجومي بارز لتعزيز صفوف الفريق في النصف الثاني من الموسم، في ظل رغبة النادي الإيطالي في استغلال وضع اللاعب الحالي مع ناديه.
نيل موباي يقترب من التوقيع لنادي إشبيلية الإسباني لتعزيز هجوم الفريق
ليفربول يؤمن خيار التعاقد مع الموهبة الصاعدة إيفاني ندوي في المستقبل
نجل الأسطورة مارسيلو يوقع أول عقد احترافي له في مسيرته الكروية مع ريال مدريد
أستون فيلا في محادثات جادة لإعادة دوجلاس لويز
بحسب "رومانو" دخل أستون فيلا في محادثات جادة لإعادة دوجلاس لويز كأولوية في الشتاء الجاري، ولديهم قائمة من عدة بدلاء.
إعلان