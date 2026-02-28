احتفل المدرب الألماني هانز فليك بمباراته رقم مئة على رأس القيادة الفنية لنادي برشلونة بطريقة درامية جمعت بين التفوق الرقمي الكاسح والتوتر العصبي الذي لم يعتده المتابعون منه.

ففي ليلة شهدت الفوز على فياريال بأربعة أهداف مقابل هدف واحد أكد الفريق الكتالوني أنه لا يزال يمتلك الأسلحة اللازمة للهيمنة على الدوري الإسباني.

هذه المواجهة تجاوزت كونها مجرد ثلاث نقاط تضاف إلى الرصيد بل كانت إعلانًا عن وصول فليك إلى مئويته الأولى بأرقام تجعل منه واحدًا من أنجح المدربين في تاريخ النادي الحديث.

حقق المدرب الألماني خلال مئة مباراة خمسة وسبعين انتصارًا مقابل تسعة تعادلات وست عشرة هزيمة فقط مما يعكس عقلية الفوز التي زرعها في صفوف الفريق.

وتحت قيادته سجل هجوم البلوجرانا 281 هدفًا بينما استقبلت شباكه 119 هدفًا مما يبرز التوازن الكبير بين القوة الهجومية والصلابة الدفاعية.

ولم تتوقف إنجازاته عند الأرقام بل ترجمت إلى بطولات ملموسة شملت لقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا ولقبين في كأس السوبر الإسباني بالإضافة إلى الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ ست سنوات، بالإضافة إلى تجاوز دوري المجموعة في الأبطال بشكل مباشر ضمن أصحاب المراكز الثمانية الأولى في مرتين من أصل محاولتين.