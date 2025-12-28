ميلان ضد فيرونا | سحر مودريتش أصبح مخلوطًا بـ"الإرهاق"، ونكونكو يُغير مصيره بيده .. عليك أن تستمر على هذه الطريقة يا أليجري!

شهدت مواجهة ميلان أمام هيلاس فيرونا تألقًا لافتًا للنجم الفرنسي كريستوفر نكونكو، بعدما قدم واحدة من أفضل مبارياته بقميص الروسونيري، مسجلًا هدفين قادا فريقه لتحقيق نتيجة إيجابية، ليضع حدًا لفترة طويلة من سوء الحظ التي لازمته منذ بداية الموسم في منافسات الدوري الإيطالي.

نكونكو، الذي انضم إلى ميلان مع انطلاقة الموسم الماضي وسط آمال كبيرة، عانى بشكل واضح من غياب الفاعلية التهديفية في الكالتشيو، حيث فشل في تسجيل أي هدف بالدوري طوال الفترة الماضية، الأمر الذي فتح باب الانتقادات وأشعل التكهنات حول مستقبله مع النادي، خاصة مع تردد أنباء قوية عن إمكانية رحيله، سواء بالانتقال إلى الدوري السعودي أو التركي، أو حتى العودة مجددًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن مواجهة فيرونا شكلت نقطة تحول حقيقية في مسيرة اللاعب الفرنسي مع ميلان، إذ نجح في تقديم أوراق اعتماده بشكل عملي داخل الملعب.

وبدأ نكونكو بصناعة الفارق عندما تحصل على ركلة جزاء بعد تحرك ذكي داخل منطقة الجزاء، قبل أن يترجمها بنفسه إلى هدف أول، كسر به صيامه التهديفي في الدوري.

ولم يكتفِ بذلك، بل عاد ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه، بعد متابعة مميزة لتسديدة زميله لوكا مودريتش، مؤكدًا حضوره الذهني والفني في اللحظات الحاسمة.

وبهذا الأداء، يكون نكونكو قد بعث برسالة قوية لإدارة ميلان والجهاز الفني، مفادها أن بإمكانه أن يكون عنصرًا مؤثرًا في المرحلة المقبلة، وهو ما قد يغيّر بشكل كبير ملامح مستقبله مع الفريق.

وبنسبة كبيرة، من المنتظر أن يعيد هذا التألق الثقة في قدراته، ويفتح الباب أمام استمراره مع "الروسونيري" خلال الفترة القادمة، بدلًا من الرحيل الذي بدا قريبًا في وقت سابق.