هيثم محمد

من مشاكل الأسنان إلى الركبة .. فحوصات ميلان الطبية "القاسية" مفسدة الصفقات!

ماتيتا فشل انتقاله للروسونيري في الفحص الطبي رغم الاتفاق مع كريستال بالاس

فحص طبي جديد وصفقة فاشلة جديدة في ميلان، عنوان يتكرر للمرة الثانية في غضون 6 أشهر بعد أن قرر ميلان إيقاف صفقة انضمام جان فيليب ماتيتا من صفوف كريستال بالاس في انتقالات يناير عقب إخضاع اللاعب لفحص طبي أثبت إصابته على مستوى الركبة وحاجته لجراحة ستبعده عن الملاعب على الأقل لثلاثة أشهر.

واقعة ماتيتا وما سبقها من وقائع مشابهة جعل البعض يتحدث عن الفحص الطبي "القاسي" الذي يلتزم به ميلان دونًا عن بقية الأندية، والذي بسببه تفشل صفقات قد تمر في أندية أخرى، وقيل حتى إن الوكلاء الآن يخشون عرض لاعبيهم على الروسونيري خوفًا من الفشل الطبي وما يلحق بهم من سمعة ليست طيبة.

وكما ذكرنا، قبل ماتيتا واكتشاف مشكلة الركبة، في الصيف الماضي كان هناك واقعة مشابهة أيضًا، وفي الماضي واقعة غريبة وشهيرة كانت حديث العالم وقتها، وهو ما نستعرضه في السطور القادمة.

    فيكتور بونيفيس ومشكلة الركبة أيضًا

    في انتقالات صيف 2025، توصل ميلان لاتفاق مع باير ليفركوزن من أجل التعاقد مع مهاجمه ونجمه النيجيري فيكتور بونيفيس، وكانت الصفقة إعارة مع أحقية شراء مقابل 25 مليون يورو.

    ولكن عقب خضوع اللاعب لفحص طبي، تراجع ميلان عن إتمام اتفاقه مع ليفركوزن وبونيفيس بسبب اكتشاف معاناته من مشكلة على مستوى الركبة تسببت في إصابة سابقة للاعب، وغيبته مدة طويلة عن الملاعب بالفعل.

    واتضح صحة قرار ميلان، لأن بونيفيس الذي انتقل بعدها مُعارًا إلى فيردر بريمين لعب مجموع 326 دقيقة فقط في 11 مباراة مع النادي الألماني، ليتعرض لإصابة في ديسمبر الماضي على مستوى الركبة أبعدته عن منتخب بلاده في أمم إفريقيا الأخيرة، ويتوقع حتى أن تغيبه حتى نهاية الموسم.

    القصة الأشهر .. علي سيسوخو

    في صيف 2009، أعلن ميلان توصله لاتفاق مع بورتو لضم الظهير علي سيسوخو مقابل مبلغ 15 مليون يورو، بشرط أن يتخطى الفحص الطبي.

    سيسوخو فشل في تخطي الفحص الطبي لسبب لم يكن معهودًا في عالم كرة القدم، مشكلة في الأسنان، وبالتحديد عدم اكتمال نمو أسنانه، مشكلة قد تدل على وجود مشكلة في العمود الفقري للاعب وبالتالي قد تقود لإصابات عضلية متكررة.

    تراجع ميلان عن إتمام الصفقة، وخرج سيسوخو وناديه بورتو واتهموا ميلان بالكذب للتهرب من الاتفاق، الأمر الذي ادعى الصحفي الإيطالي الشهير "جيانلوكا دي مارزيو" في 2014 أنه كان صحيحًا وأن طبيب النادي الإيطالي اعتذر لسيسوخو بعد سنوات عن التقرير الطبي الذي منع إتمام الصفقة.

    سيسوخو في نفس صيف 2009 انضم إلى ليون وعبر الكشف الطبي بنجاح، وبعد ذلك لعب مع ليفربول وفالنسيا وأستون فيلا وأوليمبياكوس وعدة تجارب صينية وتركية، وفيها كلها تخطى الفحص الطبي دون ظهور أي مشاكل فيما يخص أسنانه أو عضلاته.

