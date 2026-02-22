ميلان يبتعد خطوة عن الدوري الإيطالي.. يوفنتوس أقرب، إنتر المستفيد والديربي يحسمها!

يوم أحد لا يُنسى لميلان، الذي تعرض لخسارته الثانية هذا الموسم بعد خسارته أمام كريمونيسي في الجولة الأولى: هذه المرة كان بارما هو الذي فاز على أرض ميلان.

صانع الفوز لفريق كويستا هو ترويلو، الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 80، مما أدى إلى انفجار الفرح على مقاعد البدلاء، وليس فقط ذلك: حتى لاعبو إنتر ابتسموا عند رؤية ذلك الهدف الذي قد يقضي نهائيًا على حظوظ ميلان في الفوز بالدوري.

فقد زاد النيرازوري من فارق النقاط مع منافسه المحلي، قبل أسبوعين من الديربي الذي قد يمثل نهاية آمال رجال أليجري في العودة إلى الصدارة.