غادر ترينت ألكسندر آرنولد ليفربول باتجاه ريال مدريد الصيف الماضي، وبات مستقبل محمد صلاح محفوفًا بالمخاطر مع النادي الإنجليزي، والآن يستمر انفراط عقد "ليفربول يورجن كلوب" بإمكانية رحيل حارس المرمى أليسون بيكر، والذي تلقى عرضًا جديًا لإقناعه بالعودة إلى إيطاليا. فما القصة؟
استمرارًا لانفراط عقد "ليفربول كلوب" .. عرض جدي لإقناع أليسون بيكر بالعودة إلى إيطاليا
ميلان يحدد بديل مينيان
يبدو أن دوامة التغييرات في حراسة المرمى لصيف 2026 بدأت تدور في وقت أبكر مما كان متوقعًا، حيث من المحتمل أن تؤدي التطورات الكبيرة في إيطاليا إلى حدوث تأثير متسلسل قد ينهي مسيرة أليسون الرائعة التي استمرت ثماني سنوات في أنفيلد.
وفقًا لتقارير Sky Sport في سويسرا، فقد استسلم نادي ميلان لفقدان حارس مرماه النجم مينيان عند انتهاء عقده في نهاية الموسم، ولم يضع الوقت في تحديد خليفته. وبحسب ما ورد، فإن قيادات الروسونيري، بقيادة زلاتان إبراهيموفيتش وجيفري مونكادا، قد وضعت نصب عينيها حارس مرمى ليفربول رقم 1، معتبرة البرازيلي البالغ من العمر 33 عامًا المرشح المثالي للحفاظ على المستوى العالي للنادي بين القائمين.
- Getty Images Sport
خطط ميلان الصيفية
يشير التقرير إلى أن ميلان يستعد لفترة انتقالات صيفية حافلة. مع رحيل مينيان الذي أصبح الآن أمراً حتمياً، يتوق النادي إلى إحداث ضجة كبيرة لطمأنة المشجعين بأن طموحاتهم لا تزال قائمة.
أليسون يناسب هذا الوصف تمامًا. بصفته لاعبًا فائزًا ذو خبرة في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز، لن يصل إلى سان سيرو كقائد جاهز قادر على قيادة دفاع بدا هشًا في بعض الأحيان هذا الموسم. ووفقًا للتقارير، فقد أجرى ميلان بالفعل اتصالات مع ممثلي أليسون لاستطلاع اهتمامه بالعودة إلى الدوري الإيطالي، حيث لعب سابقًا مع روما قبل انتقاله القياسي إلى ميرسيسايد في 2018.
عامل مامارداشفيلي
من وجهة نظر ليفربول، قد يكون توقيت اهتمام ميلان مصادفة سعيدة. في حين أن أليسون لا يزال أحد أفضل حراس المرمى في العالم، إلا أن الديناميكية في أنفيلد قد تغيرت بشكل كبير بعد وصول جيورجي مامارداشفيلي.
بدأ اللاعب الجورجي الدولي، الذي تم التعاقد معه من فالنسيا في صيف 2024 قبل أن ينضم رسميًا إلى فريق أرني سلوت قبل موسم 2025-26، في الضغط على البرازيلي. شارك مامارداشفيلي 10 مرات في جميع المسابقات هذا الموسم، وأبهر الجميع بقدرته على صد التسديدات وحضوره المهيب.
مع استمرار عقد أليسون حتى عام 2027، يجد ليفربول نفسه في مفترق طرق. مجموعة مالكي النادي التي تعتمد على البيانات، FSG، معروفة بواقعيتها فيما يتعلق بالحفاظ على قيمة اللاعبين. بيع أليسون الصيف المقبل، عندما لا يزال يحظى بقيمة محترمة، بدلاً من السماح له باستنفاد عقده حتى منتصف الثلاثينيات من عمره، يتماشى مع نموذج التشغيل التقليدي للنادي. كما أن ذلك سيمهد الطريق أمام مامارداشفيلي لتولي منصب الحارس الأول بلا منازع، مما يكمل خطة الخلافة التي تم وضعها قبل 18 شهراً.
- AFP
تشيلسي يقترب من التعاقد مع مينيان
ومع ذلك، يظل مينيان هو المحرك الرئيسي لسلسلة الأحداث هذه. فقد شهد الحارس الفرنسي، أحد أهم لاعبي ميلان منذ فوزهم بلقب الدوري الإيطالي في عام 2022، تدهورًا في علاقته مع إدارة النادي بسبب مفاوضات العقد.
ووفقًا للتقارير، رفض مينيان مرارًا عروض تمديد العقد. مع اقتراب انتهاء عقده الحالي، أصبح ميلان في موقف حرج، مدركًا أنه يجب عليه تسهيل انتقال اللاعب أو المخاطرة بفقدان أحد أهم لاعبيه.
وقد برز تشيلسي كأحد أبرز المرشحين للتعاقد معه. لطالما أعجب البلوز باللاعب البالغ من العمر 30 عامًا، واعتبروه الترقية المتميزة التي كانوا يبحثون عنها منذ رحيل تيبو كورتوا قبل سنوات. على الرغم من الاستثمار الكبير في روبرت سانشيز وفيليب يورجنسن، لم يقنع أي منهما جماهير ستامفورد بريدج بأنهما قادران على قيادة الفريق للفوز باللقب.
يقال إن إدارة تشيلسي تخطط لإجراء محادثات جديدة مع معسكر مينيان لإنهاء الصفقة، ربما في وقت مبكر من شهر يناير عندما يكون بإمكانه التفاوض مع أندية أخرى، لدرء اهتمام الأندية الأخرى.