Getty Images Sport
ترجمه
ميكيل أرتيتا يلمح إلى أن أرسنال قد يجري تغييرات جذرية في روتينه قبل المباريات وسط موجة من الإصابات
مشاكل الإحماء في أرسنال
أصيب المدافع الإيطالي في الإحماء للمرة الثانية في موسم 2025-26، حيث انسحب من التشكيلة الأساسية لمواجهة ويجان في كأس الاتحاد الإنجليزي. كما اضطر إلى الانسحاب من مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد برايتون في ديسمبر بسبب مشكلة عضلية مماثلة. وقد لحق نفس المصير ببوكايو ساكا قبل مباراة الدوري ضد ليدز في أوائل فبراير، بينما عانى ويليام ساليبا من مشكلة في الكاحل قبل مباراة ليفربول في أغسطس.
- AFP
أرسنال يعالج مشاكل الإحماء
نتيجة لتلك السلسلة من المشاكل، اعترف أرتاتا أن أرسنال يدرس عن كثب روتينه قبل المباريات.
عندما سُئل عما إذا كان هذا الأمر قيد الدراسة داخليًا قبل مواجهة وولفز في منتصف الأسبوع، قال المدرب الإسباني: "نعم، نعم، بشكل كبير. كانت حالتان مختلفتان تمامًا. الحالة الأولى كانت لويلي عندما لوى كاحله ضد ليفربول. ثم وقعت حالتان مع ريكي أثناء الإحماء بطريقة مشابهة جدًا.
"الحادث الآخر كان مع بوكايو بعد أن استراح في منتصف الأسبوع، ولم يلعب ضد كايرات، ثم أصيب ضد ليدز. أمر غير معتاد للغاية. ربما حدث مرة أو مرتين خلال ست سنوات قضيتها هنا، لكنه حدث أربع مرات هناك.
"لذلك من الواضح أننا ننظر في الأمر. بالنسبة لحالة ويلي، من الصعب جدًا فهمها. أحيانًا تريد أن تجرب اللاعب وتختبره قبل المباراة لترى ما إذا كان جاهزًا، والإحماء هو فرصة أخرى للقيام بذلك. حالة بوكايو عشوائية جدًا لأنه لم يظهر أي أعراض أو إشارات تدل على أن هذا قد يحدث أثناء الإحماء. هذا هو الوضع، وعلينا أن نتعلم منه."
قد يتخلى المدربون عن روتينهم قبل المباريات
اقترح أرتاتا أن أرسنال قد يلغي تمامًا الإحماء التقليدي في خطوة جذرية.
وأضاف: "كنت لاعبًا أيضًا ونحن نحب بعض الروتينات، فهذه هي الطريقة التي تخبر بها جسمك 'إنه قادم، إنه قادم، إنه قادم'". "تغيير ذلك أمر صعب في بعض الأحيان. إنه مجال جيد حقًا يجب النظر فيه. ماذا سيحدث إذا لم نقم بالإحماء؟ لأننا عندها، في الشوط الأول، نجلس لمدة 15 دقيقة تقريبًا ثم نلعب بكامل طاقتنا في الشوط الثاني. ربما هذا أمر يستحق التفكير فيه".
- Getty Images Sport
أرتيتا غادر خوفاً من الإصابات
كشف مدرب آرسنال أن الإصابات الأخيرة التي حدثت أثناء الإحماء جعلته يشعر بالقلق من أن تتكرر في كل مباراة، لكنه يعتقد أنه تعلم من هذه التجارب. وأضاف: "أشعر في جسدي أنني أكثر وعياً بذلك. عندما أكون في المكتب وأسمع صوت الباب، وأدخل شخص ما، أقول 'لا، من فضلك' لأنها لحظة حرجة للغاية.
"عندما تستبدل ريكي ببوكايو، عليك تغيير الكثير من الأمور في خطة اللعب: المراكز، هناك الكثير من الأمور التي تختلف وعليك القيام بذلك في غضون دقيقتين.
"هذا يجعلك مدربًا أفضل لأنك تضطر إلى التفكير في "ماذا لو، ماذا لو"، وهناك المزيد والمزيد من "ماذا لو" قبل المباراة، ثم الكثير أثناء المباراة، لذا عليك أن تكون أكثر استعدادًا".
يأمل أرتاتا في تجنب أي إصابات قبل المباراة عندما يسافر فريقه لمواجهة ولفرهامبتون مساء الأربعاء في الدوري، حيث يستضيف الفريق المتذيل الفريق المتصدر.
إعلان