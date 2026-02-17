ميكيل أرتيتا يلمح إلى أن أرسنال قد يجري تغييرات جذرية في روتينه قبل المباريات وسط موجة من الإصابات

نتيجة لتلك السلسلة من المشاكل، اعترف أرتاتا أن أرسنال يدرس عن كثب روتينه قبل المباريات.

عندما سُئل عما إذا كان هذا الأمر قيد الدراسة داخليًا قبل مواجهة وولفز في منتصف الأسبوع، قال المدرب الإسباني: "نعم، نعم، بشكل كبير. كانت حالتان مختلفتان تمامًا. الحالة الأولى كانت لويلي عندما لوى كاحله ضد ليفربول. ثم وقعت حالتان مع ريكي أثناء الإحماء بطريقة مشابهة جدًا.

"الحادث الآخر كان مع بوكايو بعد أن استراح في منتصف الأسبوع، ولم يلعب ضد كايرات، ثم أصيب ضد ليدز. أمر غير معتاد للغاية. ربما حدث مرة أو مرتين خلال ست سنوات قضيتها هنا، لكنه حدث أربع مرات هناك.

"لذلك من الواضح أننا ننظر في الأمر. بالنسبة لحالة ويلي، من الصعب جدًا فهمها. أحيانًا تريد أن تجرب اللاعب وتختبره قبل المباراة لترى ما إذا كان جاهزًا، والإحماء هو فرصة أخرى للقيام بذلك. حالة بوكايو عشوائية جدًا لأنه لم يظهر أي أعراض أو إشارات تدل على أن هذا قد يحدث أثناء الإحماء. هذا هو الوضع، وعلينا أن نتعلم منه."