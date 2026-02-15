AFP
ترجمه
ميكيل أرتيتا يكشف سبب غياب مارتن أوديغارد عن فوز أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي ويؤكد إصابة لاعبين آخرين
- Getty Images Sport
أرسنال يتغلب بسهولة على ويجان
بدأ أوديغارد مباراة الأربعاء التي انتهت بالتعادل 1-1 في برينتفورد على مقاعد البدلاء، لكنه حل محل إيبيريشي إيزي في الشوط الثاني في ملعب جيتك كوميونيتي. تقدم آرسنال بهدف مستحق في الدقيقة 60 من ديربي لندن، عندما سدد نوني مادويكي رأسية من عرضية بييرو هينكابي لتسكن شباك كاويمين كيلهير.
لكن فريق البيز رد بشكل جيد وتعادل بعد 10 دقائق من تأخره بهدف سجله كين لويس-بوتر بعد أن مرر مايكل كايودي كرة طويلة إلى سيب فان دن بيرغ الذي مررها برأسه إلى اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا ليضعها في شباك ديفيد رايا.
لكن قائد أرسنال تعرض لإصابة خلال هدف برينتفورد، وكان هناك قلق من أنه سيضطر للخروج من الملعب بعد وقت قصير من دخوله. أنهى أوديجارد المباراة المتعادلة في العاصمة، لكنه غاب عن فوز أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي بالكامل، حيث سحق أرسنال ويجان في الشوط الأول بفضل أهداف نوني مادويكي وغابرييل مارتينيلي وغابرييل جيسوس، بالإضافة إلى هدف جاك هانت في مرماه، ليضمن مكانه في الدور الخامس من المسابقة.
وكشف أرتيتا سبب غياب أوديغارد يوم الأحد، واعترف بأن لاعب الوسط تعرض لإصابة خلال هدف لويس-بوتر.
أوديغارد "لم يكن جاهزًا" لمباراة ويغان
وفي تصريحاته بعد المباراة، قال أرتيتا: "مارتن، علينا أن ننتظر ونرى. لقد تعرض لإصابة أثناء المباراة عندما استقبلنا هدفًا [ضد برينتفورد] ولم يكن لائقًا للعب اليوم".
لم يغب أوديجارد عن الفوز على ويجان فحسب، بل واجه أرتاتا مشكلتين أخريين متعلقتين بالإصابات خلال فوز فريقه بكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد. كان المدافع ريكاردو كالافيوري مستعدًا للعب في نهاية الأسبوع، لكنه استُبدل ببوكايو ساكا في التشكيلة الأساسية بعد أن تعرض لإصابة أثناء الإحماء.
بالإضافة إلى ذلك، اضطر بن وايت إلى الخروج في وقت متأخر من المباراة، مما أدى إلى إضعاف تألق فريق شمال لندن في ذلك المساء.
وأضاف أرتاتا: "[كالافيوري] وبن هما الحالتان الوحيدتان المجهولتان. علينا الانتظار لمدة 48 ساعة لنرى كيف ستتطور الأمور".
- AFP
أرسنال أظهر "رغبة حقيقية" ضد ويجان
أرتاتا يفتقد بالفعل كاي هافرتز بسبب إصابة عضلية، بينما يغيب ميكيل ميرينو أيضًا بعد خضوعه لعملية جراحية في القدم، وفي سباق للتعافي من أجل المشاركة في الموسم الحالي، مما يترك أرسنال في حاجة إلى خيارات في خط الوسط.
"في البداية كان المهاجمون، ثم المدافعون، والآن لاعبو خط الوسط"، تابع أرتيتا. "لكننا ما زلنا نتعامل مع ذلك، لكننا بحاجة إلى عودة بعض اللاعبين واستعادة لياقتهم، ليس فقط لتعزيز عدد اللاعبين، بل لتوفير خيارات مختلفة في مواجهة المنافسين. لذا، كلما أسرعنا في ذلك، كان ذلك أفضل".
ومع ذلك، أشاد أرتاتا برغبة فريقه في الفوز على ويجان، حيث قال لموقع أرسنال الرسمي: "كان الأمر رائعًا. كان من الواضح أن الأمور تسير على ما يرام. كان اللاعبون نشيطين للغاية وحادين للغاية. ونعم، تسببنا لهم في الكثير من الأضرار".
"نحن سعداء جدًا بتأهلنا إلى الدور التالي. هذا ما كنا نريد تحقيقه وأعتقد أننا حققناه بالطريقة التي أردناها، مع إجراء الكثير من التغييرات. لكن الفريق أظهر رغبة حقيقية في المقام الأول، وهو الأمر الأهم عندما تلعب ضد هذا النوع من الفرق في المسابقة.
ثم التماسك، الذي لا يكون موجودًا عادةً من البداية بسبب كمية التغييرات التي أجريتها. لكن الفريق، على ما أعتقد، لعب بكثافة كبيرة، ونوايا رائعة للعب إلى الأمام، وتهديد الخصم باستمرار، وسجلنا بعض الأهداف الرائعة في الشوط الأول. هذا ما صنع الفارق".
أرسنال يسعى لتوسيع الفارق
يأمل أرسنال في الاستفادة من فوزه الساحق على ويجان كنقطة انطلاق ليبتعد بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه في صدارة الترتيب في منتصف الأسبوع. ويستضيف ولفرهامبتون، المتذيل، أرسنال مساء الأربعاء، حيث يسعى الفريق إلى مواصلة انتصاراته بعد فوزه 4-0 يوم الأحد، ليبتعد عن مانشستر سيتي.
وقد حجز ولفرهامبتون، مثل أرسنال، مكانه في الدور التالي من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد بعد فوزه على جريمسبي، وهو نتيجة أنهت سلسلة من خمس مباريات دون فوز.
فريق روب إدواردز يقبع في قاع جدول الدوري الإنجليزي الممتاز ويبتعد بـ 18 نقطة عن منطقة الأمان مع 12 مباراة متبقية.
